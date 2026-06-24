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新北美術館「海山夜行」登場 360度光雕重現三鶯文化記憶

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」即日起至7月12日登場，以360度環景聲光設計打造沉浸式夜間藝術體驗。圖／新北市文化局提供
「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」即日起至7月12日登場，以360度環景聲光設計打造沉浸式夜間藝術體驗。圖／新北市文化局提供

新北美術館開館周年系列活動「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」即日起至7月12日登場，以建築光雕、聲音藝術、舞蹈影像及地景劇場打造近10分鐘沉浸式夜間展演。新北市文化局表示，展演跳脫傳統單一立面光雕形式，結合美術館建築及周邊戶外園區，透過360度環景聲光設計，邀請民眾在移動探索中感受光影流動與城市記憶交織的魅力。

文化局表示，適逢新北市美術館開館周年及捷運三鶯線即將通車，「海山夜行」以三峽、鶯歌及樹林等地文化脈絡為主軸，融合先民拓墾歷史、祖師廟工藝美學、河谷地景及軌道交通意象，透過光影與聲音重新詮釋海山地區文化記憶，帶領觀眾展開一場穿越歷史與未來的夜間漫遊。

此次展演由陳怡潔藝術工作室與瘋戲樂工作室共同製作，並邀請國際當代舞蹈家劉奕伶參與創作。舞者身影投映於建築外牆，透過肢體語彙演繹三鶯地區「四金一陶」產業文化，包括藍染所需的水、煤礦開採的黑金、茶產業的茶金，以及陶瓷工藝等在地特色，呈現文化與藝術交融的視覺饗宴。

文化局指出，「海山夜行」採360度環景光雕設計，不同觀賞位置可獲得截然不同的體驗，推薦民眾前往美術館戶外園區南高地、北草坪、公共藝術作品「三鶯之心」周邊，以及捷運三鶯線鶯歌站往美術館方向的通廊等區域欣賞，從不同角度感受光影變化與建築之美。

除了光雕展演外，週末也將安排表演藝術節目。6月27日晚間7時15分及8時15分，由無獨有偶工作室劇團帶來「山與海」，透過大型偶戲呈現自然生命甦醒與共生意象；6月28日則由優尼克當代馬戲團演出「臨界點」，結合巨輪裝置、馬戲技巧與燈光設計，探索身體、空間與科技之間的關係。

文化局表示，「海山夜行」同時結合全民共創藝術計畫，先前透過「N・T・C・A・M變奏曲×海山夜行工作坊」，吸引超過1500名民眾及學生參與創作，並募集龍埔國小、桃子腳國小、鶯歌國小、成福國小及海山國小共1547件作品。孩子們筆下的海山動物及文化意象，也成為光雕影像的一部分，累計超過3000人次共同參與創作，實踐「全民美術館」理念。

「海山夜行」展演將持續至7月12日，平日每晚7時至8時30分共4場，假日及閉幕週末則增加場次演出。

「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」即日起至7月12日登場，以360度環景聲光設計打造沉浸式夜間藝術體驗。圖／新北市文化局提供
「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」即日起至7月12日登場，以360度環景聲光設計打造沉浸式夜間藝術體驗。圖／新北市文化局提供

「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」即日起至7月12日登場，以360度環景聲光設計打造沉浸式夜間藝術體驗。圖／新北市文化局提供
「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」即日起至7月12日登場，以360度環景聲光設計打造沉浸式夜間藝術體驗。圖／新北市文化局提供

美術館 新北 文化局

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