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嘴巴破洞不是「火氣大」！醫揭5大誘發原因：超過2週快就醫

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師從醫學角度來分析，大部分嘴破的原因都不是「火氣大」。 示意圖／ingimage
黃軒醫師從醫學角度來分析，大部分嘴破的原因都不是「火氣大」。 示意圖／ingimage

夏天一到，不少人熬夜、作息混亂，嘴巴裡突然冒出一顆顆疼痛的小白點，第一個反應往往是「最近火氣太大了」。不過，胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書分享，從醫學角度來看，「火氣大」其實不是正式診斷。許多反覆發作的口腔潰瘍，最常見的其實是「復發性口腔潰瘍」，也就是俗稱的「阿弗他潰瘍」。他提醒，多數嘴破並非單純上火，而是與口腔黏膜受傷、壓力、免疫及營養狀態等因素共同作用有關。

黃軒指出，阿弗他潰瘍是最常見的口腔黏膜潰瘍之一，典型症狀包括嘴巴內出現圓形或橢圓形潰瘍，中央呈白色或黃白色，周圍則有明顯紅色發炎邊緣。患者常在吃東西、喝飲料，甚至說話時感到刺痛不適。這類潰瘍常見於嘴唇內側、舌頭、臉頰內側及軟顎等部位，雖然大多不會造成嚴重後果，但疼痛感往往讓人相當困擾，也容易影響進食與生活品質。

至於嘴破究竟為何反覆發生？黃軒表示，目前確切原因尚未完全明確，但臨床上常見誘發因素包括熬夜、壓力過大、口腔黏膜受傷，例如咬到嘴巴、刷牙太用力、假牙或牙套摩擦等；另外，鐵質、葉酸與維生素B12不足等營養缺乏問題，也可能提高發生機率。此外，免疫系統異常與荷爾蒙變化，同樣被認為與阿弗他潰瘍的形成有關，因此不能單純歸咎於「火氣大」。

嘴破5大誘發原因

👄熬夜、壓力大

👄口腔黏膜受傷

👄營養缺乏

👄免疫系統異常

👄荷爾蒙變化

他表示，多數輕微型口腔潰瘍約7至14天可自行痊癒，較大的潰瘍則可能持續數週，但通常癒合後不會留下疤痕。若想減輕不適，可避免辛辣、過燙及過酸食物，維持口腔清潔，並依照醫師或藥師建議使用口內膏、局部止痛藥，也可適量補充維生素B群。不過，民眾若發現嘴破遲遲未好，也不應只是一味擦藥忍耐。

黃軒提醒，如果口腔潰瘍超過2週仍未癒合、反覆發作且頻率很高、潰瘍直徑超過1公分，或合併發燒、體重減輕、吞嚥困難、頸部淋巴結腫大等症狀，建議儘速就醫檢查。尤其長期不癒合的口腔潰瘍，仍須排除口腔癌、自體免疫疾病或血液疾病等可能。他強調，「大部分嘴破，不是火氣大」，若同一位置反覆潰瘍或久未痊癒，應盡快尋求專業評估，以免延誤治療時機。

口腔 營養 熬夜 壓力

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