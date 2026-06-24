大谷翔平挨批！真美子產後4個月懷二寶 婦科醫：最好隔18個月

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平日前宣布與妻子真美子迎來第二個孩子誕生，升格二寶爸。夫妻透過社群平台分享新生兒照片，並以文字表達迎接新生命的喜悅，不過由於第二胎與去年出生的第一胎年齡僅相差約14個月，在日本引發「年子」話題與產後再懷孕時機的討論。對此，婦產科醫師指出，從醫學觀點來看，一般建議兩次懷孕最好間隔約18個月，讓母體有較充足恢復時間。

在日本，「年子」意指年齡相近、接連出生的孩子，外界依兩名小孩相差約14個月推算，真美子可能在生下第一胎後約4個月再次懷孕。另一方面，也有網友聯想到大谷翔平高中時曾寫下的人生規劃表，其中包含結婚、生子等人生節點，而這次迎來第二個孩子的時間點，與其規劃進程相當接近，因此質疑大谷是否過度追求人生安排、忽略妻子產後恢復。

台中榮總婦產科醫師謝筱芸在臉書「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文表示，比起討論名人的家庭決定，更值得關注的是女性產後恢復與再次懷孕之間的關係。她引述美國婦產科醫學會建議指出，應盡量避免在產後6個月內再次懷孕，而較理想的間隔時間約為18個月以上，讓母體有機會完成較完整的生理修復。

謝筱芸說明，許多人以為坐完月子就代表恢復完成，但實際上，女性產後身體修復往往需要更長時間，包括子宮回復原本狀態、荷爾蒙與血液循環調整，以及懷孕期間消耗的鐵質、葉酸與整體營養平衡需重新建立；若曾接受剖腹產，子宮傷口也需要足夠時間癒合。此外，懷孕與生產會增加骨盆底肌群負擔，不少女性在產後數月仍可能出現漏尿、頻尿、骨盆下墜感或性生活不適等狀況，因此產後照護也被視為下一次懷孕的重要基礎。

不過，謝筱芸也強調，每個家庭都有不同條件與規劃，個別案例未必適合直接套用至所有人，外界也難以從公開資訊推斷當事人的實際狀況。她認為，這次事件提醒社會重新理解女性產後恢復的重要性，讓更多人看見生產之後仍需要持續照護與健康管理。

網紅陳沂也針對此事發表看法，表示大谷翔平宣布老婆生第二胎，本來是一件好事，結果日本一堆女權跑出來說，兩胎之間只間隔14個月，批評大谷翔平「不體貼妻子」。對此，陳沂直接開砲怒批「女權真的有夠煩人的！」、「人家高興連續生兩胎，到底關你們P事啊」。