快訊

春哥侃陸／頻頻抓人不尋常？中共組織人事系統3大變

瑪丹娜開撕環球影業！自傳電影徹底破局 怒噴：我值得超級大預算

Netflix韓國版把台劇歸類「中國片」！官方回應了 網再爆料：日本版也是

聽新聞
0:00 / 0:00

影／全台最多有31座吊床公園 后里森林公園「搖籃遊戲場」啟用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影

台中市后里森林公園的「搖籃特色遊戲場」去年初啟用，市府持續推動「美樂地計畫3.0」，同時在3大遊戲區增設大面積遮陽設施，並規劃多達31處吊床，提供大人小孩輕鬆躺場所，工程共投入4152萬元，完成全市首座以自然遊戲體驗為核心的「搖籃遊戲場」；今天由市長盧秀燕主持完工啟用典禮，盧秀燕也試躺吊床，她說感覺很棒。

盧秀燕表示，打造友善、安全的遊戲空間是市府重要目標，尤其在氣候變遷日益劇烈的情況下，更要從細節出發，讓孩子們在玩得開心，也能擁有舒適、安全的環境。

中市建設局長陳大田說明，后里森林公園「搖籃特色遊戲場」由市府與民間基金會攜手推動，設計過程透過地方說明會與參與式設計工作坊，廣泛蒐集孩童需求及地方、公民團體意見，將構想轉化為實際設計，融合場地前身軍事基地的歷史紋理與自然景觀，保留多棵大樹營造良好綠蔭，整體設計也考量日照角度與空氣流通，「遊戲農園（沙坑戲水區）」上方採用電動捲簾式的大型半遮蔭空間，「后森之丘（滑梯與礫石坑）」則搭配滑梯造型打造波浪型鋼構遮陽棚，兼具功能與美感。

建設局表示，「搖籃特色遊戲場」結合后里在地特色，以「自然體驗遊戲」為主題，規劃「猴森堡壘」、「森林挑戰」、「迷宮花園」等多個遊戲區，並加入「林間吊床」等特色設施。整體工程分三階段推動，先於去年初完成主遊戲場啟用；接續在「遊戲農園（沙坑戲水區）」及「后森之丘（滑梯與礫石坑）」增設大面積遮陽設施，去年6月初全面開放。

再於林間遮蔭處增設特色吊床，包括森林吊床、月亮吊床、樹屋吊床、樹仔下飄飄床及林野漂浮床等，打造市民能在森林中悠閒搖曳的優質休憩場域，充分展現后里森林公園的自然魅力與創新設計。

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影

公園 后里 盧秀燕

延伸閱讀

影／盧秀燕年底將卸任 她在活動中問大家：你們會不會捨不得我？

改善武崙公園陡峭地形 基市府整地打造步道設滑梯

武崙公園有坡度缺設施 市府發包打造友善共融空間 讓民眾更想進公園

影／中市府將和AIT合辦無人機論壇 盧秀燕：為台灣打造下一個護國神山

相關新聞

鹽酥雞配珍奶只排第2！醫揭「讓腎臟最崩潰組合」冠軍讓網友全看傻

現代人三餐外食比例高，便利與口感往往成為首要考量，但若長期選擇高鹽、高糖、高磷飲食組合，可能讓腎臟負擔加重。醫師吳政哲整理出「讓腎臟最崩潰的外食組合」排行榜，引起不少網友討論，其中最令人意外的冠軍組合，竟是「泡麵加布丁，而且還把湯喝完」。

顧客吃「小蘇打粉鬆餅」送醫！達人揭關鍵：食用級也要注意

近日台中出現顧客誤食含有小蘇打的鬆餅後，出現身體不適送醫的案例。生活達人陳映如近日在臉書分享，看完新聞不少人紛紛好奇「小蘇打到底可不可以吃」。對此她表示，小蘇打其實是許多人生活中的常見用品，但因用途不同，使用方式也必須清楚區分，否則可能帶來健康風險。

布丁生乳捲混進塑膠碎片！亞尼克認疏失：操作力道控制不當

知名甜點品牌亞尼克近日與統一布丁推出的聯名商品「三顆布丁生乳捲」，驚傳疑似混入塑膠碎片，引發消費者對食品安全的擔憂。一名媽媽在Threads發文表示，她在超商購買該款蛋糕後，切給孩子食用時發現口中有異物，吐出後竟是一塊印有字樣的塑膠碎片，疑似為布丁容器的碎片，讓她直呼「如果是小小孩吞下去就慘了」。

模型被搥破！北市動物園籲家長出面：幫孩子上一堂負責教育課

台北市立動物園22日晚間於臉書發文表示，園內昆蟲館正在展出的「看你什麼嘴臉？昆蟲頭等大事」特展，近日發生展件遭到遊客蓄意破壞事件。其中深受民眾喜愛的「蜻蜓頭」大型模型，疑似遭到參觀遊客以戲謔、搥打方式對待，導致模型多處凹陷及破裂，目前園方正評估修復的可能性。

新版鮮乳標章下月上路 南市府攜手酪農守護消費者權益

乳品標示新制將於下月1日正式上路，台南市政府農業局表示，支持國產鮮乳不僅能享用新鮮優質乳品，更有助於支持在地酪農產業發展及降低運輸碳排放，呼籲民眾以實際行動支持國產鮮乳。

【生活新觀點】補水不只是止渴！家醫科醫師：掌握「清爽補給」兩大關鍵，忙碌生活也能自帶健康感

現代人生活節奏快、工作壓力大、日常作息紊亂、飲食不均衡。許多人習慣在累的時候來杯全糖手搖飲、特濃咖啡或重口味提神飲料，卻發現身體負擔越來越重。家醫科蘇家怡醫師指出，真正的健康不應是突發性的強效補充，而是從「日常補水」這件小事開始，建立起長期的健康生活習慣。 日常補水為基石：從「喝水」喝出生活平衡感 人體大部分由水分組成，水分充足是維持代謝與專注力的基礎；衛福部建議每日成人需飲用6-8杯水（240 ml/杯）。對於經常待在冷氣房、忘了喝水的上班族來說，補水不應只是感到口渴時的「生理反應」，更應該是一種「生活儀式」。補水也不是越多越好，要補對，且分多次喝、慢慢喝；喝得太急、或一次喝太多，反而會造成身體不適。如患有慢性疾病，例如腎臟疾病的患者，需先諮詢醫師喝水量。 避開高糖、咖啡因負擔：選擇「更清爽」的輕盈飲品 許多民眾雖了解補水的重要性，但不太喜歡白開水的平淡味道，就以市售重口味飲料、手搖飲、咖啡等代替飲水，這其實是錯誤的做法。蘇醫師提醒，市售許多飲品含有高濃度的精製糖，容易造成血糖波動、增加身體負荷，反而讓人更想睡、更疲倦。且咖啡、濃茶等具有利尿作用，反而容易加速水分流失，攝取過多的咖

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。