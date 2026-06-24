影／全台最多有31座吊床公園 后里森林公園「搖籃遊戲場」啟用

台中市后里森林公園的「搖籃特色遊戲場」去年初啟用，市府持續推動「美樂地計畫3.0」，同時在3大遊戲區增設大面積遮陽設施，並規劃多達31處吊床，提供大人小孩輕鬆躺場所，工程共投入4152萬元，完成全市首座以自然遊戲體驗為核心的「搖籃遊戲場」；今天由市長盧秀燕主持完工啟用典禮，盧秀燕也試躺吊床，她說感覺很棒。

盧秀燕表示，打造友善、安全的遊戲空間是市府重要目標，尤其在氣候變遷日益劇烈的情況下，更要從細節出發，讓孩子們在玩得開心，也能擁有舒適、安全的環境。

中市建設局長陳大田說明，后里森林公園「搖籃特色遊戲場」由市府與民間基金會攜手推動，設計過程透過地方說明會與參與式設計工作坊，廣泛蒐集孩童需求及地方、公民團體意見，將構想轉化為實際設計，融合場地前身軍事基地的歷史紋理與自然景觀，保留多棵大樹營造良好綠蔭，整體設計也考量日照角度與空氣流通，「遊戲農園（沙坑戲水區）」上方採用電動捲簾式的大型半遮蔭空間，「后森之丘（滑梯與礫石坑）」則搭配滑梯造型打造波浪型鋼構遮陽棚，兼具功能與美感。

建設局表示，「搖籃特色遊戲場」結合后里在地特色，以「自然體驗遊戲」為主題，規劃「猴森堡壘」、「森林挑戰」、「迷宮花園」等多個遊戲區，並加入「林間吊床」等特色設施。整體工程分三階段推動，先於去年初完成主遊戲場啟用；接續在「遊戲農園（沙坑戲水區）」及「后森之丘（滑梯與礫石坑）」增設大面積遮陽設施，去年6月初全面開放。

再於林間遮蔭處增設特色吊床，包括森林吊床、月亮吊床、樹屋吊床、樹仔下飄飄床及林野漂浮床等，打造市民能在森林中悠閒搖曳的優質休憩場域，充分展現后里森林公園的自然魅力與創新設計。

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天主持后里森林公園內搖籃特色遊戲場啟用典禮，市議員陳本添之孫送他花束，再轉送盧秀燕。記者游振昇／攝影