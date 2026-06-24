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博太生醫赴BIO大會 分享植物新藥早期失智臨床成果

中央社／ 聖地牙哥23日專電

隨著台灣進入超高齡社會，失智症越來越受關注。台北醫學大學附設醫院院長胡朝榮代表博太生醫，在美國「國際生技大會」受訪指出，當前治療傾向於「越早開始越好」，博太聚焦植物新藥對於早期失智的臨床成果受矚目。

專注腦部及老化疾病新藥研發的博太生醫（Botanicure）參與美國「國際生技大會」（BIOInternational Convention）。博太此行一大重點，是發表主題為「BOTA-NS1植物凝膠產品對台灣中老年人的腦部健康生活品質影響」的最新臨床數據。

這個前導性研究是由胡朝榮擔任總主持人，於國內4家大型醫院，包括北醫附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院、三軍總醫院共同展開收案。針對300位經醫師診斷為早期失智的腦部失能受試者，進行單臂開放性臨床研究。

胡朝榮在大會受訪指出，根據政府主導的流行病學調查，台灣失智人口約為35萬人；在社區裡面，大約有半數病人處於輕度和極輕度，人數估計約16萬、17萬人。

胡朝榮表示，目前相關治療與新藥開發，正朝向「更早期介入」。這次博太臨床研究聚焦的並非失智症患者，而是有早期警訊或主觀症狀、但尚未進入失智階段的人。

胡朝榮補充，研究並沒有真正使用到生物指標，生物指標則作為一個研究的終點，以病人的主觀症狀作為入案條件，觀察受試者使用新藥後，生物指標是否出現變化。

生物指標指的是身體裡可以被測量、用來判斷健康狀態或疾病變化的客觀訊號。

研究顯示，BOTA-NS1對於認知及睡眠障礙產生效果。胡朝榮表示，從生物指標觀察，神經發炎的指數、指標都下降，因此團隊認為，產品可能具有抗神經發炎作用。

胡朝榮透露，BOTA-NS1是博太生醫開發中的植物新藥。截至今年2月，這項研究已對300位受試者收集完成53份完整資料。博太根據期中分析數據結果指出，這項植物凝膠對於有認知及睡眠障礙的受試者，具明顯改善結果。

胡朝榮表示，台灣失智人口之所以成長特別快的原因，從臨床角度來看為多重因素疊加結果，主要與人口老化速度有關，台灣已邁入超高齡社會，65歲以上人口已占總人口超過20%，相關疾病患者數量也會持續上升；另外還有血管型疾病的風險升高。

年長者正常老化與失智症有時並不容易判斷。胡朝榮說，醫師與病人接觸時間有限，因此往往需要家屬提供更多訊息。如果長輩退化情形明顯、快速，且影響到日常生活，就應該盡快帶到醫院就醫。現在臨床上非常重視輕度、甚至極輕度的早期個案。

胡朝榮補充，醫院常常處理到失智症精神行為病症，好比妄想、幻覺、睡眠障礙。很多失智症病患會晝夜錯置，醫學上叫做「日落現象」；白天打瞌睡、晚上精神好。對此，除藥物外，非藥物介入也相當重要。

針對這次參與「國際生技大會」的觀察，胡朝榮指出，他在論壇中聽見創投界對阿茲海默症未來發展的看法，已不只侷限於類澱粉蛋白清除，也包括腦部代謝、神經發炎、複合療法與生物指標等方向。這些趨勢與博太研發方向相近，也具參考價值。

因此博太除向全球生技界展現此項植物新藥成果，也期盼與全球醫藥產業界進行深度的學術交流與技術合作。

失智症 老化 美國

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