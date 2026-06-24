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影／避免急診壅塞 民團籲政府建立友善基層醫療篩檢機制

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
立委王正旭（左）在記者會中說明各地醫院急診滿床的情況。記者杜建重／攝影
立委王正旭（左）在記者會中說明各地醫院急診滿床的情況。記者杜建重／攝影

台灣活力老化推展協會舉辦「基層篩檢要支持，新冠診治更即時」記者會，呼籲政府建立更友善的「基層醫療篩檢機制」，期能有效在第一線攔截新冠、流感等呼吸道疾病，避免急診壅塞。

台灣活力老化推展協會同時也是立委的吳玉琴表示，基層醫療為防疫前線，肺炎在十大死因中仍位居第三，流感、新冠、RSV等疾病在社區中持續流行，基層醫療在面對發燒、咳嗽等感冒症狀的病人時，扮演「攔截輕症、避免重症」的關鍵角色，可防止病人湧向大醫院造成急診癱瘓。

不過，新冠與流感篩檢給付不對等，目前流感篩檢給付約為300元，但新冠篩檢給付僅有150元。

吳玉琴指出，新冠篩檢行政與核銷程序繁瑣，基層醫療在進行新冠篩檢時，除了給付偏低，還面臨許多高風險判斷的要求、核銷程序囉嗦等行政負擔。對此，由於新冠篩檢的給付不友善且標準過於繁複，可能會導致基層診所不願繼續施作新冠篩檢，面臨「棄守」危機，而若事事都轉往大醫院，將進一步加劇急診壅塞的狀況。

台灣活力老化推展協會上午在立法院舉辦「基層篩檢要支持，新冠診治更即時」記者會，邀請疾管署長羅一鈞（左二）等產官學者與會，呼籲政府建立更友善的基層醫療篩檢機制，避免急診壅塞。記者杜建重／攝影
台灣活力老化推展協會上午在立法院舉辦「基層篩檢要支持，新冠診治更即時」記者會，邀請疾管署長羅一鈞（左二）等產官學者與會，呼籲政府建立更友善的基層醫療篩檢機制，避免急診壅塞。記者杜建重／攝影

流感 吳玉琴 篩檢

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