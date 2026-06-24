7月新制！汽燃費更名「公路養管費」首度開徵 毒駕重考照有限制

交通部今公布7月1日上路的交通新制，除了台鐵改點及氣象「巨浪告警」，交通部推動的「駕照管理三策略」中的多項規定也陸續上路，包含汽車筆試試題全面改為選擇題、駕照吊銷逾3年重考須先上駕訓班，違者最高罰6萬，另外，汽燃費更名為「公路使用養護安全管理費」後，7月1日為首次對自用汽機車開徵。

交通部盤點7月新制，除了台鐵及氣象署2政策將於7月1日上路外，交通部推動的「駕照管理三策略」中的多項規定，也將於6月底及7月陸續上路。

●駕照吊銷逾3年重考須先上駕訓班 違者最高罰6萬

交通部修正「道路交通安全規則」等3法規，規定受吊銷駕照3年以上處分者，處分期滿後，需先前往駕訓班完成駕駛訓練課程，才可重新考領駕照，預計6月30日上路，若未完成駕訓班訓練就違規上路，視同無照駕駛，機車最高罰3.6萬元、汽車最高罰6萬元。

●汽車考照筆試全面改選擇題 曾危險感知情境題

今年1月底機車考照筆試取消是非題，全面改為選擇題，提升考照鑑別度，通過率掉了5%。而汽車考照筆試6月30日起也將跟進取消是非題，全面改選擇題且增為50題，其中1成，首度加入「危險感知影片題」，新版題庫已在5月29日上線公布於公路局官網。

為降低交通事故，公路局推動駕照管理新制，今年1月底起，機車駕照筆試率先取消是非題、全面改為選擇題。

6月30日起，汽車考照筆試也將跟進比照機車「大改版」，汽車筆試取消是非題後，選擇題將從40題增至50題，考題中也將首度新增5題危險感知情境題，占考題比例1成。新版題庫公告後，舊版題庫也會保留一段時間，6月30日前報名考照者，仍適用現行舊題庫；報考6月30日過後筆試者，則可選擇新題庫練習。

其中選擇題以「正確觀念與道德」、「主動停讓文化」、「安全駕駛能力」三大架構為主，危險感知情境影片題則強調安全防禦駕駛以及停讓行人等觀念。

公路局長林福山表示，此次汽車考照筆試制度調整有3大重點，第一，取消是非題，且將是非題題目也改為選擇題；第二，選擇題題庫數量將增加；第三，汽車駕照筆試過去沒有危險感知情境題，未來將新增情境題型。

●汽燃費改名為「公路養管費」7月1日起更名後首次開徵

有66年歷史、逾一甲子的「汽車燃料使用費」今年正式更名為「公路使用養護安全管理費」，簡稱「公路養管費」，7月1日開徵時，盡管名稱改變，但收費標準不變，各級距汽、機車仍維持現行費額，去年繳多少，今年仍繳相同金額，不會因更名而增加負擔。

目前全國汽、機車總數已有逾2300萬輛，其中7月定期開徵車輛約2024萬輛，7月開徵「公路養管費」，全台預計寄發1339萬張紙本通知書，加上68.9萬份電子繳款書，合計約1408萬份通知全面改版，這也是公路養管費更名後首次對自用汽車及機車開徵，繳納期限至7月31日止。

公路局表示，由於今年是更名後首度開徵，擔心民眾收到通知書時誤以為是詐騙，因此所有官方通知書、監理服務網、台灣Pay及全國繳費網等繳費平台，均已改採「公路養管費」名稱；但部分銀行APP內部系統更新作業尚在進行中，可能仍顯示「汽車燃料使用費」，呼籲民眾不必擔心。

●毒駕重考照需上講習、6個月未施用 換發3年短期駕照

毒駕頻傳，交通部今年也修法強制毒駕駕駛須經戒癮治療或毒品危害講習，且6個月內未再施用毒品，才能換發3年短效期駕照，6年觀察期未再吸毒且經兩次換照，才能再持有效期至70歲的駕照；另未依規定換照，不得駕車上路，預計7月中上路，確切實施日期待定。