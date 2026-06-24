助攻育兒！銓敘部提公保法四項修法 25日報行政院會

配合政府推出18項育兒政策，銓敘部擬具「公保法」部分條文修正草案，已報經考試院於11日審議通過，25日將送行政院會討論。此次修法有四項重點，包含：育嬰留停更名為育嬰（兒）留停、津貼延長至子女滿7歲、提高雙親育兒津貼給付月數6+3、津貼設立最低給付金額。

立法院司法法制委員會24日邀請政府相關部會進行「我國育嬰留職停薪實施成效與擴大育嬰津貼政策」專題報告，及審查《公教人員保險法》部分條文修正草案。銓敘部長施能傑表示，銓敘部擬具「公保法」部分條文修正草案，25日將送行政院會討論拍板。

此次修法重點，第一，育「嬰」留職停薪名稱修正為育「嬰（兒）」留職停薪。

銓敘部配合《性別平等工作法》部分條文修正草案，並考量《公務人員任用法》及「公務人員留職停薪辦法」，將育「嬰」留職停薪修正為育「嬰（兒）」留職停薪津貼。

第二，延長育嬰（兒）留職停薪津貼期間至該子女滿7歲止。

銓敘部考量公保育嬰留職停薪津貼之訂定，配合「性工法」部分條文修正草案將育兒留停適用子女年齡延長至6歲以下，期間至該子女滿7歲止之規定，修正「公保法」第35條第1 項，延長育嬰（兒）留職停薪津貼期間至該子女滿7歲止。

第三，提高雙親同時育嬰（兒）之津貼給付月數6+3。

銓敘部增訂「公保法」第35條第5項，明定撫育同一子女之雙親，同為公保被保險人，或另一人為軍人保險或就業保險之被保險人，且均領滿6個月之育嬰（兒）留職停薪津貼時，於育嬰（兒）留職停薪期間，最長得再發給3個月育嬰（兒）留職停薪津貼。

又考量雙親如其中一人已死亡，致無法由雙親共同承擔照顧子女責任，為保障單獨撫養子女者之照顧需求，並給予同等經濟支持，此類情事者亦得最長請領9個月之育嬰（兒）留職停薪津貼。

第四，育嬰（兒）留職停薪津貼低於以法定最低工資為投保俸（薪）額計得之金額者，增訂補足差額之規定。

銓敘部考量部分公保被保險人因投保俸（薪）額較低，致所領育嬰（兒）留職停薪津貼金額，有低於按法定最低工資為投保俸（薪）額計算之金額情形，屢遭外界質疑，公保育嬰（兒）留職停薪津貼給付金額過低，無法有效鼓勵生育。

為求改善，因此於「公保法」第35條第4項增訂，育嬰（兒）留職停薪津貼設立最低給付金額之保障，明定依法定標準計給之金額，低於以保險事故發生時之法定最低工資之60%，應補足二者間之差額。