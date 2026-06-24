顧客吃「小蘇打粉鬆餅」送醫！達人揭關鍵：食用級也要注意

近日台中出現一名餐廳顧客吃到誤放小蘇打粉的鬆餅後，出現身體不適送醫的案例，讓不少人好奇「小蘇打到底可不可以吃」。生活達人陳映如在臉書發文，指出小蘇打是許多人生活中的常見用品，但因用途不同，使用方式也必須清楚區分，否則可能帶來健康風險。

陳映如指出，許多人熟悉的小蘇打，其實是食品中的合法添加物，常見於蘇打餅乾、巧克力酥片、夾心酥等零食。利用小蘇打遇熱產生氣體的特性，能讓食品口感更蓬鬆、酥脆，因此食用級小蘇打確實可應用於烘焙與料理。她也提醒，雖然可以食用，但若使用過量，不僅可能影響食物原有風味，也可能導致身體不適。

她表示，課堂上最常被問到的問題之一，就是「小蘇打到底要買哪一種」？其實判斷方式並不複雜。如果是拿來清潔水槽、去除油垢、除臭等用途，選擇工業用小蘇打即可；但若會接觸身體或食物，例如烘焙、製作料理、洗臉、洗髮或泡澡，則建議選擇食用級小蘇打粉。雖然外觀看起來都是白色粉末，但用途不同，使用上也應有所區分。

這起引發關注的事件，發生在台中市新光三越百貨公司10樓一家義式餐廳。一名男子前往用餐時，因誤食小蘇打粉，隨後出現嘔吐、頭暈、腹痛等症狀，被緊急送往醫院治療。台中市衛生局派員稽查後，業者坦承誤將小蘇打粉當成糖粉使用於鬆餅製作，且疑似有過量添加情形。食安處表示，小蘇打雖可依法作為食品添加物使用，但若使用過量，除影響食品風味，也可能導致唇麻、心悸等不適症狀。

據了解，台中市消防局於當日下午4時10分獲報後，緊急將年約36歲男子送醫。百貨公司則表示，館內人員第一時間陪同顧客就醫檢查，好在顧客無大礙並返家休養。食安處則依違反《食品安全衛生管理法》第41條等規定，責令業者暫停作業、立即改善並加強員工教育訓練，後續依同法第49條移送台中地檢署偵辦，依法究責，以維護消費者食用安全。