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60歲男腦出血離世器捐遺愛人間 奇美醫27年完成904例大愛

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
配合今年全國器官捐贈宣導周，奇美醫院即日起起連續3天舉辦「愛．傳承．生命」器官捐贈宣導活動。記者萬于甄／攝影
配合今年全國器官捐贈宣導周，奇美醫院即日起起連續3天舉辦「愛．傳承．生命」器官捐贈宣導活動。記者萬于甄／攝影

突發腦出血奪走寶貴生命，卻讓愛以另一種形式延續。台南一名60多歲鄭姓男子因急性腦出血病逝，家屬在萬般不捨下，尊重其生前意願完成器官捐贈，捐出肝臟及眼角膜，幫助等待移植的病患重獲新生，也讓生命最後一程化作溫暖希望。

配合今年全國器官捐贈宣導周，奇美醫院即日起起連續3天舉辦「愛．傳承．生命」器官捐贈宣導活動。院方指出，自1999年完成首例器官捐贈移植手術至今，已邁入第27年，累計完成904例器官及組織捐贈，陪伴無數家庭走過生命最後一程。

奇美醫院副院長湯宏仁表示，器官捐贈是一場生命接力賽，捐贈者與家屬的無私奉獻，讓生命在告別後仍能持續發光。60歲鄭男因突發腦出血離世，家屬在醫療團隊陪伴與協助下，最終完成鄭男遺願，家屬雖難掩悲痛，但也欣慰摯愛能以另一種方式延續生命價值。

奇美醫院移植醫學科主任孫定平表示，近年來台灣器官捐贈案例呈現明顯遞減趨勢，引發醫療界高度關注。根據統計，2023年起器官捐贈人數從416人逐年遞減，截至今年上半年全台僅有50例，情勢不容樂觀。

他提到，儘管政府推廣多年，但台灣每百萬人捐贈率僅約4人，與歐美國家的30餘人相比，仍有高達五至六倍的差距；經分析發現，器捐推動困難核心仍在於觀念與制度困境，「入土為安、保全全屍」的觀念與宗教信仰，仍深植許多長輩心中。

此外，即便當事人已簽署器捐意願卡，只要有一名家屬反對，捐贈便無法執行，也使許多大愛遺憾止步。孫定平強調，生命教育應從小紮根，唯有翻轉生死觀念並建立社會共識，才能讓生命的餘溫透過器官移植，轉化為更多受贈者的重生希望。

奇美醫院提到，此次活動以「生命樹」為主題，透過生命故事分享、互動體驗及器捐宣導，推廣生命教育與善終觀念，期盼讓更多民眾認識器官捐贈的重要意義，讓愛與希望持續在人間延續。

配合今年全國器官捐贈宣導周，奇美醫院即日起起連續3天舉辦「愛．傳承．生命」器官捐贈宣導活動。記者萬于甄／攝影
配合今年全國器官捐贈宣導周，奇美醫院即日起起連續3天舉辦「愛．傳承．生命」器官捐贈宣導活動。記者萬于甄／攝影

器官捐贈 奇美醫院 台南

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