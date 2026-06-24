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高雄機場明起開放多元計程車載客 旅客讚：終於等到這一天

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄國際機場過去因不允許多元計程車無法入場載客，頻遭旅客抱怨，高雄機場將在25日試辦機場預約計程車計畫，業者將可以在機場專屬區域提供旅客預約接送服務。圖／本報資料照片
高雄國際機場過去因不允許多元計程車無法入場載客，頻遭旅客抱怨，高雄機場將在25日試辦機場預約計程車計畫，業者將可以在機場專屬區域提供旅客預約接送服務。圖／本報資料照片

高雄國際機場過去因不允許多元計程車無法入場載客，頻遭旅客抱怨，也衍生不少亂象，交通部5月修法開放多元計程車到機場載客後，高雄機場將在本月25日試辦機場預約計程車計畫，目前已有8間業者經審查通過，將可以在機場專屬區域提供旅客預約接送服務；不少旅客表達贊同說「終於等到這一天」，網路預約叫車非常方便。

交通部5月15日頒布修正民用航空機場客運汽車管理辦法，增訂預約計程車試辦法源依據，高雄機場為此在本月25日起推行「高雄機場預約計程車試辦計畫」，開放經審查合格的業者上線載客，在指定區域以「人等車」方式提供旅客預約接送。高雄航空站表示，旅客使用網路平臺預約叫車需求增加，藉此提供旅客便利、運輸服務多元發展及維護機場營運秩序。

目前高雄機場已規畫預約計程車的乘車處，位在國際航廈與國內航廈之間、近高捷高雄國際機場站2號出口旁，且在航廈內、外及沿途路段，設置指引標誌與地面標線（地貼），導引旅客至預約計程車乘車處。

依據「高雄機場預約計程車試辦計畫」，目前共有8家業者提出申請並經航站偕同航警局、高雄市府交通局共同審查後，全數合格，包括中華日光車隊股份有限公司（Uber）、中華正大車隊股份有限公司（Uber）、中華衛星台南車隊（Uber）、台灣大車隊股份有限公司（55688）、皇冠大車隊企業股份有限公司（Uber）、伍福交通股份有限公司（178叫計程車）、和泰移動服務股份有限公司（yoxi）、觔斗雲大車隊股份有限公司（LINE GO）。

高雄航空站表示，目前機場已提供服務的排班計程車上車處仍維持於航廈正前方，旅客出關後即可就近搭乘；租賃車上車處位於國際線航廈站前及大客車停車場，各項服務均維持既有營運模式，依不同需求提供旅客多元選擇；將要求參與試辦合格業者的車輛須於右後車門張貼預約計程車辨識圖張，以供現場辨認，及請業者確實依照試辦計畫與營運規範進場載客。

高雄國際機場過去因不允許多元計程車無法入場載客，頻遭旅客抱怨，高雄機場將在25日試辦機場預約計程車計畫，業者將可以在機場專屬區域提供旅客預約接送服務。圖／高雄航空站提供
高雄國際機場過去因不允許多元計程車無法入場載客，頻遭旅客抱怨，高雄機場將在25日試辦機場預約計程車計畫，業者將可以在機場專屬區域提供旅客預約接送服務。圖／高雄航空站提供

高雄國際機場過去因不允許多元計程車無法入場載客，頻遭旅客抱怨，高雄機場將在25日試辦機場預約計程車計畫，業者將可以在機場專屬區域提供旅客預約接送服務。圖／高雄航空站提供
高雄國際機場過去因不允許多元計程車無法入場載客，頻遭旅客抱怨，高雄機場將在25日試辦機場預約計程車計畫，業者將可以在機場專屬區域提供旅客預約接送服務。圖／高雄航空站提供

高雄國際機場過去因不允許多元計程車無法入場載客，頻遭旅客抱怨，高雄機場將在25日試辦機場預約計程車計畫，業者將可以在機場專屬區域提供旅客預約接送服務。圖／高雄航空站提供
高雄國際機場過去因不允許多元計程車無法入場載客，頻遭旅客抱怨，高雄機場將在25日試辦機場預約計程車計畫，業者將可以在機場專屬區域提供旅客預約接送服務。圖／高雄航空站提供

高雄 計程車 交通部

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