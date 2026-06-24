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七月交通部3大新制一次看 台鐵全線大改點、氣象增颱風「巨浪告警」
交通部今日公布交通7月新制，台鐵7月1日起全線大改點，有653列次調整行車時刻，其中有313班次改點調整超過5分鐘以上；氣象署也將正式啟用「巨浪告警」災防告警細胞廣播服務，針對浪高6公尺以上的危險巨浪之沿海鄉鎮，發布國家級警報。
交通7月新制，其中更改幅度最大的應為「台鐵年度大改點」。交通部表示，台鐵為提升服務品質進行整體運能配置與規劃，並配合平鎮車站臨時站10月啟用，自7月1日起進行列車時刻調整，共計調整653列次。
台鐵先前曾表示，改點後通勤將更加便利、直達也會更快速。7月改點三大重點，包含提升西部幹線直達車營運效能，除優化直達班次時刻及車廂設備升級調整編組外，部分直達車將調整停靠站，加強服務桃園及新竹地區旅客。另逢周六、周日將增開北中直達車2列次普悠瑪號。改點後北運能預估提升7.9%、假日提升16.9%。
此外，中央氣象署7月1日將正式推出颱風巨浪告警服務。交通部表示，為提升颱風警報期間近岸民眾安全並強化防災意識，氣象署於去年楊柳颱風起，試行對可能遭遇6米以上浪高的沿海鄉鎮，以細胞廣播發布告警。今年颱風季正式推動，以加強提醒民眾避免前往海邊觀浪或從事沿岸活動，降低巨浪造成之人員傷亡風險。
而每年7月開徵的「汽車燃料使用費」，今年更名後首度發出繳費通知書，繳納期限至7月31日止。公路局表示，單一車主汽車、機車合併一起寄發，預計寄出17407.9萬封通知。部分因銀行系統變更需時間，因此仍可能沿用汽燃費名稱收取。
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