北榮打造社會安全防護網 攜手各界推廣智慧急救訓練

台北榮總為落實健康台灣，並響應韌性國家醫療整備計畫，攜手板橋榮譽國民之家、厚生基金會及中保科技集團立偉電子公司，6月23日至24日於板橋榮譽國民之家舉辦「深耕計畫＋韌性醫療 TVGH SmartRescue Master 急救倡議推廣活動」，透過智慧急救教育推廣與實作體驗，提升民眾面對突發緊急事件的應變能力。

北榮教學部主任楊盈盈表示，由教學部、急診部、兒童醫學部團隊共同研發「TVGH SmartRescue Master」及「阿榮（A-Rong）」智慧急救訓練模組，已累積培訓5541人次。除獲得多項榮譽與肯定外，更於近期榮獲「潘文淵文教基金會物聯網創新應用獎」，展現北榮在智慧醫療、數位健康與急救教育創新領域的卓越成果。

為提升民眾參與度與學習成效，6月23日特別規劃互動式急救體驗闖關活動。在「分秒必爭」救命技術障礙賽中，透過情境模擬教導民眾熟悉「叫、叫、C、D」急救流程，包括119正確報案、CPR胸外按壓及AED操作技巧。

在「止血英雄」創傷處置工作坊中，針對大出血等緊急狀況，教導民眾掌握止血ABC原則，並實作新型醫療用戰術止血帶（CAT）操作，學習「高、緊、轉、卡、寫」等關鍵口訣。6月24日則安排榮家照服員、員工及相關人員接受BLS等專業急救認證課程，進一步強化第一線照護與救護量能。

本次活動獲得退輔會體系、榮服處、教育界、產業界、媒體、宗教及特教團體共同參與支持，展現跨領域合作推動全民急救教育的決心。以板橋榮家為示範起點，未來將結合全臺榮民之家、各地榮民服務處、各級學校及特教團體，逐步擴展至北北基桃及全國各地社區與校園，建構跨世代、跨領域的急救教育網絡，

透過系統化培訓、跨機構合作及經驗交流，將急救教育從醫院延伸至榮家、社區與校園，持續提升民眾面對交通事故、校園意外及公共場所緊急災害事件時的自救與互救能力，打造人人具備即時救援能力的社會安全防護網，朝向健康台灣、韌性台灣願景邁進。