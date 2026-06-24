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高雄機場明起開放多元計程車 8合格業者名單曝光、限專屬乘車處載客

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄機場明天起將試辦預約計程車載客，共有8家業者參與，並規畫預約計程車專屬乘車處。圖／民航局提供
高雄機場明天起將試辦預約計程車載客，共有8家業者參與，並規畫預約計程車專屬乘車處。圖／民航局提供

桃園機場去年發生多起白牌車攬客拒檢，導致旅客受傷意外，讓機場白牌車亂象受到關注。交通部日前修法，開放試辦多元計程車至機場載客。交通部民航局今宣布，高雄機場明天起將試辦預約計程車載客，共有8家業者參與，並規畫預約計程車專屬乘車處。

交通部今年3月16日預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，未來將開放試辦多元計程車至機場載客，預計5月中旬正式公告發布、6月底前實施試辦。

民航局表示，交通部完成法制化作業後，高雄機場預計自明天起實施預約計程車試辦計畫，試辦期間將滾動檢討各項環節，也希望各界踴躍提供意見，作為未來提升服務的參考。

民航局說明，近年旅客使用網路平台預約叫車服務需求日益增加，為兼顧旅客便利性、運輸服務多元發展及維護機場營運秩序，交通部今年5月15日頒布修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，增訂預約計程車試辦的法源依據。

民航局指出，此次試辦共有8家業者參與，高雄站已將合格名單公布於官網，民航局也已責成高雄站，於試辦期間規劃預約計程車專屬乘車處，並明確標示動線，與現有排班計程車、租賃車有效區隔，以引導旅客在入境後能順利前往乘車處搭車。

依據「高雄機場預約計程車試辦計畫」，共有8家業者提出申請並經航站偕同航警局、高雄市府交通局共同審查後，全數合格，合格業者名單包含中華日光車隊股份有限公司（Uber）、中華正大車隊股份有限公司（Uber）、中華衛星台南車隊（Uber）、台灣大車隊股份有限公司（55688）、皇冠大車隊企業股份有限公司（Uber）、伍福交通股份有限公司（178叫計程車）、和泰移動服務股份有限公司（yoxi）、觔斗雲大車隊股份有限公司（LINE GO）。

為維護旅客權益，民航局也提醒，旅客搭車前務必核對車輛、駕駛等資訊，並遵從現場人員引導，避免搭乘未經核准之車輛。如未事先預約車輛，現場也有排班計程車提供服務，特別是離峰時段，旅客也可選擇就近搭乘排班計程車。

民航局表示，試辦期間，民航局與高雄站均會滾動檢討各項環節，利用試辦累積經驗，作為未來提升服務的基礎。

高雄機場明天起將試辦預約計程車載客，共有8家業者參與，並規畫預約計程車專屬乘車處。圖／民航局提供
高雄機場明天起將試辦預約計程車載客，共有8家業者參與，並規畫預約計程車專屬乘車處。圖／民航局提供

高雄機場明天起將試辦預約計程車載客，共有8家業者參與，並規畫預約計程車專屬乘車處。圖／民航局提供
高雄機場明天起將試辦預約計程車載客，共有8家業者參與，並規畫預約計程車專屬乘車處。圖／民航局提供

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