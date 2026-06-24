RGY、CLP…25組車牌諧音不雅？明起投票調查至8月 可能遭汰除

部分車牌英文諧音不雅或具有特殊含義，恐讓民眾忌諱不願領牌，交通部公路局今年再度針對近2年敏感或不雅車牌進行調查，包含RGY（GY不雅諧音）、CNS （國家標準）、CPU (中央處理器）等25組英文車牌代碼，明天起至8月25日止開放票選，票選出敏感或不雅車牌將汰除不製作。

現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，並採不分車種一車一號核發，公路局說明，考量英文字母拼字是否具意義或不雅諧音，與文化、時空環境等因素有關，喜惡因人而異，為蒐集各界意見，6月25日至8月25日期間將於監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）開放填答意見調查。

公路局指出，為便於民眾填答，將列出近2年預計製作的車牌英文代碼範圍為CLB~CQB、PPZ~PTF、RGY~RHE、ECF~ECR等，公路局已先行列舉出部分具有意義、諧音者，如CNS （國家標準；正字標記）、CPU （中央處理器）、RGY （GY不雅諧音）等共25組英文代碼提供票選。

公路局表示，民眾於填答時，如對於調查範圍內未列舉出之代碼有其他建議，也可提供意見供公路局參考，調查結果後續將納入車牌英文代碼製作考量。