RGY、CLP…25組車牌諧音不雅？明起投票調查至8月 可能遭汰除
部分車牌英文諧音不雅或具有特殊含義，恐讓民眾忌諱不願領牌，交通部公路局今年再度針對近2年敏感或不雅車牌進行調查，包含RGY（GY不雅諧音）、CNS （國家標準）、CPU (中央處理器）等25組英文車牌代碼，明天起至8月25日止開放票選，票選出敏感或不雅車牌將汰除不製作。
現行車輛號牌由3個英文字母與4個數字組成，並採不分車種一車一號核發，公路局說明，考量英文字母拼字是否具意義或不雅諧音，與文化、時空環境等因素有關，喜惡因人而異，為蒐集各界意見，6月25日至8月25日期間將於監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）開放填答意見調查。
公路局指出，為便於民眾填答，將列出近2年預計製作的車牌英文代碼範圍為CLB~CQB、PPZ~PTF、RGY~RHE、ECF~ECR等，公路局已先行列舉出部分具有意義、諧音者，如CNS （國家標準；正字標記）、CPU （中央處理器）、RGY （GY不雅諧音）等共25組英文代碼提供票選。
公路局表示，民眾於填答時，如對於調查範圍內未列舉出之代碼有其他建議，也可提供意見供公路局參考，調查結果後續將納入車牌英文代碼製作考量。
115年車牌英文代碼意見調查（範圍CLB~CQB、PPZ~PTF、RGV~RHE、ECF~ECR）：
1. CLP (台語，死了去)
2. CMC (中華三菱汽車縮寫)
3. CMM (諧音，誰罵我)
4. CMN (穆罕默德機場簡稱)
5. CMS (交通標誌：資訊可變標誌縮寫)
6. CNH (離岸人民幣縮寫)
7. CNK (紐約證券交易所縮寫)
8. CNN (新聞媒體簡稱)
9. CNS (國家標準；正字標記簡稱)
10. CNY (中國人民幣代碼)
11. CPL (軍隊下士簡稱)
12. CPR (心肺復甦術簡稱)
13. CPU (電腦中央處理器簡稱)
14. CPY (不雅諧音；插屁眼)
15. PRC (中華人民共和國縮寫)
16. PRL (醫學用語，泌乳激素)
17. PRY(英文撬開之意)
18. PSA (醫學用語：攝護腺特定抗原指數)
19. PSB (中華人民共和國公安局縮寫)
20. PSE (菲律賓證券交易所縮寫)
21. PSG (Paris Saint-Germain F.C；巴黎聖日耳曼足球俱樂部縮寫)
22. RGY (GY不雅)
23. RHD (交通右駕設計縮寫)
24. ECJ (European Court of Justice；歐洲法院簡稱)
25. ECQ (加強社區隔離縮寫)
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