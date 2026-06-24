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肛門長肉瘤竟是菜花！母胎單身男崩潰 病後做1事醫讚：可防癌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年輕男子因肛門附近長出肉瘤，且半年來越長越大，就醫檢查後確診菜花，讓自稱完全沒有性經驗的他當場崩潰。圖／AI生成
一名年輕男子因肛門附近長出肉瘤，且半年來越長越大，就醫檢查後確診菜花，讓自稱完全沒有性經驗的他當場崩潰。圖／AI生成

不少人以為俗稱「菜花」的人類乳突病毒HPV）感染，一定和性行為有關，但醫師提醒，雖然多數案例確實透過性接觸傳染，仍有少數情況可能經由間接接觸感染。一名年輕男子因肛門附近長出肉瘤，且半年來越長越大，就醫檢查後確診菜花，讓自稱完全沒有性經驗的他當場崩潰。

泌尿科醫師蘇信豪在臉書分享，近日門診遇到一名年輕男子，因肛門附近出現肉瘤就醫，經目視檢查與病理化驗後，確認是菜花。男子得知結果後相當難以接受，因為自己是「母胎單身」，完全沒有性經驗，不明白為何會感染。

蘇信豪指出，這類非性行為感染的案例在臨床上並不少見，也常成為伴侶之間信任破裂、引發爭吵的導火線。他解釋，菜花是由人類乳突病毒引起，雖然高達九成以上是透過性行為傳染，但在特定條件下，仍可能透過間接接觸感染。

第一個常被忽略的風險，是潮濕、溫暖的公共場所。蘇信豪表示，HPV病毒喜歡這類環境，若民眾在三溫暖、溫泉、游泳池或健身房更衣室，私密處或臀部剛好有微小傷口，又直接坐在可能帶有病毒的公共座椅或地板上，就存在感染風險。

第二種情況則是自體傳染。若手部不小心沾染到環境中的病毒，沒有先清潔就觸摸自己的生殖器或肛門，也可能把病毒帶到黏膜或傷口處。

第三種則是共用貼身物品，例如沒有徹底清潔的毛巾、浴巾、內褲或刮鬍刀，都可能成為潛在傳染來源。

至於日常該如何降低風險？蘇信豪提醒，前往三溫暖、溫泉、健身房等場所時，坐下前最好墊上自己的乾淨毛巾；上廁所、洗澡或觸碰私密處前，也應先把手洗乾淨。此外，浴巾、刮鬍刀等貼身物品不要與他人共用，私密處若有破皮、毛囊炎，也要特別注意清潔，避免成為病毒入侵的破口。

蘇信豪也提到，該名男子在手術切除菜花後，立刻安排施打三劑HPV九價疫苗，他認為這是相當正確的決定。許多人誤以為HPV疫苗是女性才需要，或認為已經感染就沒有施打必要，但事實上，菜花復發率高，即使病灶切除，周圍皮膚仍可能潛伏病毒，施打疫苗有助於降低復發風險。

他進一步說明，九價HPV疫苗除了預防菜花，也涵蓋部分高風險致癌型別，對女性可降低子宮頸癌、陰道癌等風險；對男性則與預防陰莖癌、肛門癌，以及近年受到關注的口咽癌、頭頸癌有關。

蘇信豪強調，男性感染HPV初期通常沒有明顯症狀，很容易在不知情的情況下傳染給另一半。他也提醒，HPV感染不等於私生活混亂，只要有黏膜接觸就可能存在風險，建議男女雙方都應及早了解疫苗與預防方式，保護自己，也避免不必要的誤會。

菜花 HPV 人類乳突病毒 泌尿科 性行為 疫苗

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