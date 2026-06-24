米克拉颱風北上+鋒面接近 花東今零星有雨… 明起全台防短延時豪雨

目前菲律賓東方海面有雙颱，包括第7號颱風米克拉及第8號颱風無花果，中央氣象署預報員葉致均上午指出，今天白天高溫炎熱，午後雷陣雨擴大，包括南部、山區午後雨。隨著米克拉颱風逐漸北上，加上明起北方鋒面南下，今天晚上起至周六天氣不穩，天氣轉雨，對流發展旺盛時可能有劇烈天氣發生。直到下周日起太平洋高壓逐漸西伸，又恢復夏季天氣型態。

葉致均指出，米克拉颱風減弱為中颱，且強度持續減弱，持續往北移動，明天則轉東北前進，今晚起會讓台灣大氣環境變不穩定。無花果目前在台灣東南方海面，距離2300公里，會向東北拋物線迴轉移動，對台灣天氣沒有直接影響。

葉致均指出，目前台灣東方海面已有米克拉颱風外圍環流帶來水氣影響，降水回波如往台灣方向移動，東半部沿海會有零星降雨。今天隨颱風逐漸接近水氣逐漸增多，山區及南部午後雷陣雨會變明顯。晚上起隨米克拉持續北上，台灣南邊西風增強，台灣北部轉為偏東風及東北風為主，天氣愈不穩定，西半部降雨逐漸增加，南部降雨也變明顯。

降雨趨勢，葉致均指出，周四鋒面接近，米克拉颱風北上，南部短延時豪雨、午後山區局部大雨。周五受鋒面影響，西半部短延時豪雨、午後山區局部大雨；周六受鋒面影響，午後山區局部大雨。下周日及下周一水氣仍多，南部偶陣雨、各地午後雷雨。

葉致均指出，溫度方面，今全台高溫炎熱，普遍在32-37度間，西半部在35-37度間，北北桃、中南部近山區及花東縱谷則可能超過37度。

今天各地高溫預測。圖／中央氣象署提供