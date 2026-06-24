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新北市新增登錄傳統表演藝術「京劇」 魏海敏獲認定為保存者
京劇在台灣發展歷史悠久，新北市於4月1日正式登錄傳統表演藝術「京劇」，長年深耕京劇表演、教學與推廣工作上的魏海敏藝師，獲認定為保存者。今日上午市政會議中，市長侯友宜親自頒授文化資產保存者證書與獎金，肯定其對傳統藝術保存與傳承的貢獻。
新北文化局表示，京劇是一種融合唱、念、做、打的綜合藝術，以簡潔的舞臺配置，以及演員細膩的身段與表演技巧，營造豐富的情境及想像空間，展現獨特的藝術魅力，為台灣傳統戲曲的重要劇種之一，此次獲認定為保存者的魏海敏藝師，自幼接受科班訓練，基本功紮實、舞臺歷練深厚，是臺灣京劇旦角代表性演員。
文化局說明，魏海敏除長期活躍於舞臺演出外，也參與多場推廣示範講座，亦投入教學與人才培育工作，曾任教於多所大學及劇團，並曾擔任駐校藝術家，推動京劇藝術向下扎根，魏海敏藝師獲認定為「京劇」保存者，不僅是對其深厚藝術造詣的高度肯定，更是新北市無形文化資產邁向多元傳承的重要里程碑。
北市文化局表示，為提升授證儀式的文化意涵，特別委請本市傳統工藝「漆線雕」保存者林家億藝師操刀設計證書獎框，以獅頭咬草花紋搭配水浪與山石意象，傳遞祥獅護佑及福壽綿長的深切祝願，未來將持續落實保存維護、傳習課程及教育推廣等工作，守護藝師珍貴的技藝精粹，讓傳統表演藝術在新北市得以代代相傳，持續綻放光彩。
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