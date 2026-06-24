YouBike借不到、還不了？2招拿騎乘券獎勵 7月起全台適用

YouBike普及，熱門站點調度不及，「借不到」、「還不了」情況愈趨頻繁，北北桃1月起試辦「YouBike2.0友愛接力」計畫，以5元騎乘券鼓勵民眾到空站還車或到滿站借車。桃園市政府今表示，7月起將推廣至全台各縣市YouBike服務區域都適用。

友愛接力計畫主要是靠一般民眾力量協助調度車輛，加入YouBike會員無須額外登錄就能參與活動。每天上午6時至凌晨24時，會員從YouBike官方App顯示「紅色」滿車場站租借一般車，將車還至App顯示「橘色」空車場站，就能獲得5元騎乘券；同一會員帳號10分鐘內最多可拿2次獎勵。系統每天24時結算，騎乘券將於隔天上午7時前發送至會員帳號。

桃園市交通局指出，桃園YouBike周轉去年11、12月「借不到」平均一個月15484次，騎乘券上路後，今年1、2月下降到11450次，改善率約27%，而去年11、12月「還不了」平均一個月690次，今年1、2月也下降到454次，改善率約34%。

交通局統計，北北桃1月至今發出超過406萬張騎乘券獎勵，累計44.5萬人參與，容易觸發騎乘獎勵的地點多半是運輸節點、學校和商圈周邊，雙北通勤人潮多，觸發機率比桃園高，桃園熱點則在中壢、龜山和桃園區。因民眾參與情況踴躍，因此決定計畫繼續推動，並擴大適用至全國各縣市YouBike服務區域。

交通局指出，YouBike已成為民眾日常通勤的重要工具，為緩解尖峰時段瞬間大量借還情形，期待透過獎勵機制鼓勵民眾發揮友愛精神，積極參與活動，協助緩解熱門場站「借不到車、還不到車」的情形，並持續督促微笑單車公司加強車輛調度，提升公共自行車整體使用效率，共同推動低碳綠生活。

活動詳情可至YouBike(桃園市)官網查詢：https://www.youbike.com.tw/region/tycg/