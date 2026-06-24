影／抗議「內政布」黑箱會議反民生 民團批護航台糖

台北市中山北路上，曾經是全台民間第一高樓的秘密 大台北的婚紗攝影師圈裡口耳相傳著一個小知識：台北有兩處「不用錢」的歐式婚紗拍攝景點。一處是大同大學的尚志教育研究館，那座靈感源自羅馬萬神殿、仿維吉尼亞大學 Rotunda 圓頂的歐式古典建築。 另一處你就要跌破眼鏡了，是中山北路上的台泥大樓。它是一家水泥公司的總部。 曾經 台泥第一代七層樓總部 民眾搭三輪車來圍觀 時間倒回到 1955 年。那一年，剛從公營轉民營不久的台泥，以新台幣 280 萬元向台北神學院買下了中山北路二段與錦州街口當時的黃金地段。委託的建築師，是日本早稻田大學畢業、與台灣基督教長老教會淵源頗深的林慶豐。一塊從神學院買來的地，後來蓋出的，卻是戰後台灣第一棟現代化的民間企業總部。這棟台泥第一代企業總部大樓 1960 年 11 月落成，7 層樓、約 30 公尺高、鋼筋混凝土結構，落成那一刻，高度僅次於總統府，成為當時全台最高的民間建築。 大樓內配置了當時極為罕見的中央空調、兩部自動電梯，地下室設有發電廠，電話裝了 200 門，頂樓還有一個專門接待外賓的露天台。老一輩的台北人甚至會特地穿上最體面的衣服、坐三輪

2026-06-24 11:55