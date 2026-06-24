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影／抗議「內政布」黑箱會議反民生 民團批護航台糖
內政部上午審議「高雄新市鎮第三期土地徵收公益性及必要性審查大會」，將決定橋頭糖廠百頃森林，154公頃泛公有地（含102公頃台糖土地，與糖協、高市府土地），在周邊尚有可住20萬人建地閒置，高雄人口連續9年負成長，此時被變更建地，助台糖炒地皮大賺 500億是否有公益性、必要性。炒地皮毀森林，當然沒有公益性，但政府要強行闖關護航，準備要摧毀這百頃公有土地。
民團上午到內政部參與會議並召開記者會，高舉4000人連署59 團體聯署書代表民意，也高舉「內政布」黑箱、毀林炒房等標語抗議。並以行動劇「黑色內政布」，諷刺內政部與台糖吳明昌董事長，藉黑箱會議撕碎森林、撒錢狂歡，黑箱護航台糖炒地皮犧牲橋頭糖廠百頃森林。
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