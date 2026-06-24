台糖百頃森林變建地今審查 環團批惡意調動議程搞黑箱

內政部今上午9時30分召開「高雄新市鎮第三期土地徵收公益性及必要性審查大會」，將決定橋頭糖廠百頃森林變更為建地。民間團體今早於內政部前召開記者會指出，本案台糖炒地皮大賺500億毀森林，根本不具公益性與合理性。早上記者會現場也出現插曲，內政部人員到場通知本案從第9案變更至第2案，現場環團痛罵臨時惡意調動議程，簡直荒腔走板，也再次要求本次會議嚴重違法，應立即停開。

民團今赴內政部參與會議並召開記者會，高舉4000人連署59團體聯署書代表民意，也高舉「內政布」黑箱毀林炒房等標語抗議諷刺。並以行動劇諷刺內政部台糖門神與台糖董事長吳明昌，藉黑箱會議撕碎森林，並現場撒錢狂歡，抗議內政部黑箱護航台糖炒地皮犧牲橋頭糖廠百頃森林。

森林城市協會理事長、搶救橋頭糖廠百頃森林聯合發起人莊傑任表示，本案有154公頃的泛公有地的森林綠地要被變更建地，其中102公頃屬台糖土地，政府明知周邊閒置建地還可容納20萬人，卻執意說毀森林炒地皮有公益性，護航台糖闖關。無視對百年橋頭糖廠周邊的森林、生態、文化、觀光、自然溪流、防洪造成嚴重衝擊，破壞螢火蟲和保育類環頸雉棲地。

莊傑任痛批，內政部竟然限制「不是地主、租戶、地上權持有人就沒有資格參加」，以此禁止公民參與。但依「內政部土地徵收審議小組會議及會場管理要點」規定，會議開會時，審議個案標的之所有權人及利害關係人得申請列席陳述意見，結果內政部將利害關係人私自縮限定義成「法律上利害關係人」，今也公開告知內政部，若知情不改善，將違反刑法偽造文書「公務員登載不實罪」，不排除提告。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，內政部為達輾壓民眾目的不擇手段，限縮利害關係人，此例一開，所有會議統統只限地主、地主的委託人等可以與會旁聽與發言，以後連人權團體、各公民團體都沒辦法聲援任何反迫遷、任何不公不義的區段徵收了。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，本案基地範圍內有興糖國小、漂鳥森林幼兒園，區段徵收後，大量森林綠地消失，幼兒園的戶外教學區將被道路穿越破壞，校區也將縮減，學校附近的林蔭小徑變成60米道路，學童上下學時交通事故風險提高，且引入更多車流，增加的空汙、噪音，將降低學習環境品質，受教權被侵害的學生及其家長，當然屬法律上的利害關係人。