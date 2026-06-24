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拯救洗腎病友生命線 心臟外科團隊置放支架助腎友告別「巨臂」危機

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
李俊毅主任採取血管支架置放術（紅圈處），順利將洗腎患者血流引導回正常的血路。圖／大千綜合醫院提供
李俊毅主任採取血管支架置放術（紅圈處），順利將洗腎患者血流引導回正常的血路。圖／大千綜合醫院提供

苗栗市大千綜合醫院心臟外科團隊日前以「介入醫療技術」成功為一名長期受左上肢腫脹、血液透析不順所苦的陳姓病患於病灶處精準置放血管支架，成功打通「走入歧途」的血流，不僅讓腫脹的手臂恢復正常大小，更順利通過健保事前審查，為患者省下龐大負擔，重拾洗腎病友的「順暢人生」。

大千醫院指出，對洗腎（血液透析）病患而言，手臂上的血液透析廔管如同維持生命的「生命線」。但廔管長期承受高壓，常因病人血管狹窄甚至閉鎖，導致患者面臨手部腫脹、透析不順的痛苦。過去這類棘手狀況往往只能宣告廔管「報廢」並重新開刀，病人得多挨上兩刀。

大千心臟外科主任李俊毅指出，血液透析能快速在3至4小時內排除體內毒素與多餘水分，讓病友維持正常生活品質，為了讓血液能順利引出並送回身體，醫師會透過手術將動脈與靜脈連接，避開微血管阻力，創造出一條「血液高速公路」，也就是所謂的廔管。

李俊毅表示，廔管畢竟是人工創造的路徑，並非正常人體結構，廔管的靜脈端必須承受比平時高出2至3倍的壓力。在長期高壓刺激下，血管平滑肌可能會發生自發性收縮導致血管變細，引發「靜脈高壓」與手部腫脹。如果狹窄位置發生在鎖骨下靜脈、無名靜脈或上腔靜脈等重要幹道，就是「中央靜脈狹窄」，此時血流會被迫「繞遠路」改走其他細小分支，嚴重時血液甚至會淤積在頭部，引發危及生命的「上腔靜脈症候群」。

院方指出，此次收治的陳姓病患是由合作醫院的透析中心轉診而來，這名病患長期受左上肢嚴重腫脹所苦，且洗腎時因靜脈高壓頻頻發生透析不順，經過精密檢查發現，病人左側腋下靜脈及鎖骨下靜脈竟「完全看不到」，原本應直行的血流，被迫從小臂深層靜脈繞道至左上肩部，再經由左側頸靜脈繞了一大圈才流回無名靜脈。這名病人曾嘗試多次血管整形術（氣球擴張術），但因血管狹窄情況太嚴重，依然無法打通原本的路徑，左手腫脹問題始終無法解決。

李俊毅表示，以往面對這種中央靜脈完全閉鎖的困境極為棘手，往往必須廢棄這條好不容易成熟的廔管，在另一隻手臂重新開刀建立新廔管，讓患者平白多出兩處傷口。幸好近年介入醫療發展迅速，為這類困境開闢新的一扇窗。在評估病患狀況後，建議對方採取「血管支架置放術」。醫療團隊協助病患提出健保事前審查並通過，成功在患者腋下靜脈及鎖骨下靜脈病灶處精準置放支架。術後，血流順利被引導回原本正常的血路，立即解決病患困擾許久的洗腎順暢度問題，腫脹的肢體也迅速恢復到正常大小。

李俊毅提醒，廔管是洗腎病友的「第二生命」，日常應多留意廔管的震顫感與聲音。如果透析時發現機器壓力異常、洗腎後止血困難，或手臂出現不明原因的腫脹、疼痛，應盡早前往心臟外科門診評估與檢查，透過早期的介入治療，方能確保這條「生命線」暢通無阻。

李俊毅提醒洗腎病友，如果洗腎有異常或手臂出現腫脹疼痛，務必及早就醫治療。圖／大千綜合醫院提供
李俊毅提醒洗腎病友，如果洗腎有異常或手臂出現腫脹疼痛，務必及早就醫治療。圖／大千綜合醫院提供

陳姓洗腎病友經檢查發現左側腋下靜脈及鎖骨下靜脈已完全看不到（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
陳姓洗腎病友經檢查發現左側腋下靜脈及鎖骨下靜脈已完全看不到（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

血液透析 洗腎

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