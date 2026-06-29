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整理包／7月新制！車險變多、換護照更方便 看懂職場霸凌準則

經濟日報／ 新聞部新媒體中心／編輯程湘閔整理、AI協作
外交部7月1日上午10時起放寬「有條件式線上申換護照」適用對象。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
外交部7月1日上午10時起放寬「有條件式線上申換護照」適用對象。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

7月有不少新制度上路，從換護照、乳品標示到長照輔具補助和車險保障提高，都與民眾的生活密切相關。此外，職場霸凌新制、房屋稅新規定也將施行，《經濟日報》為您整理7月新制，一次掌握重要資訊。

文章目錄

強制車險保障提高

金管會宣布，7月1日起，強制車險死亡、第一級失能理賠，將從現行200萬元提高到300萬元、增幅達五成，但保費維持不變，新舊保單也一體適用。

其餘失能等級則全面按比例調升。例如第15級失能，理賠金額將從5萬元提高至8萬元。 死亡、失能及傷害醫療費用合計最高給付，也由220萬元提高至320萬元。不過，傷害醫療費用保額仍維持20萬元不變。

長照新增智慧科技輔具租賃

長照服務7月1日起新增智慧科技輔具租賃給付，符合長照資格的民眾，每3年可有6萬元額度，用於租賃移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床及安全看視等五大類智慧科技輔具。這項新制主要是讓失能者可依身體狀況與照顧需求變化，更彈性地更換合適輔具，也減輕家庭照顧者負擔。

長照服務7月1日起新增智慧科技輔具租賃給付，符合長照資格的民眾，每3年可有6萬元額度，用於租賃移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床及安全看視等五大類智慧科技輔具。記者林伯東／攝影
長照服務7月1日起新增智慧科技輔具租賃給付，符合長照資格的民眾，每3年可有6萬元額度，用於租賃移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床及安全看視等五大類智慧科技輔具。記者林伯東／攝影

線上申換護照放寬

外交部7月1日上午10時起放寬「有條件式線上申換護照」適用對象。未來在台灣設有戶籍的成年人，只要現持護照已逾期或效期不足1年、護照未遺失，且護照資料頁記載事項沒有變更，都可以透過自然人憑證，登入外交部領事事務局官網「有條件式線上申辦護照系統」進行辦理。

乳品標示新制上路

乳品標示7月起有新規定，分為兩階段，今年先上路的是「鮮乳」品名標示部分。7月1日起，「鮮乳」將成為專有名詞，僅限農業部門核發鮮乳相關標章者使用，亂用「鮮乳」標示者，最高可開罰新台幣400萬元。

考量現行中央農業主管機關核發的鮮乳標章或相關驗證標章名稱，為避免消費者混淆，明定僅取得「鮮乳標章」，或農產品生產及驗證管理法的「驗證標章」者，才能標示為「鮮乳」。

至於成分調整清楚標示、增修液態乳產品字體大小應依體積調整標示規定 ，則是自116年7月1日正式生效。

乳品標示7月起有新規定，分為兩階段，今年先上路的是「鮮乳」品名標示部分。記者陳正興／攝影
乳品標示7月起有新規定，分為兩階段，今年先上路的是「鮮乳」品名標示部分。記者陳正興／攝影

一般化粧品PIF與GMP 最後階段上路

化粧品管理7月1日起進入最後階段，一般化粧品製造或輸入業者原則上須建立產品資訊檔案（PIF）；一般化粧品製造場所也須符合化粧品優良製造準則（GMP）。我國在民國107年修正「化粧品衛生安全管理法」，並參照國際標準（ISO 22716）制定化粧品優良製造準則，規劃三階段實施期程。第3階段（115年7月1日起）將涵蓋其餘所有一般化粧品製造場所（免辦工廠登記之固態手工香皂製造業者除外）。

吊銷駕照重考須先完成駕訓

駕照吊銷重考新制自6月30日施行，7月起正式適用。未來駕駛人若因違規遭吊銷駕照，且不得考領期間達3年以上，期滿後必須先到合法駕訓班完成駕駛訓練課程，學習最新交通知識，取得相關證明後才能報考。這項新制是為了讓長時間不得駕駛者重新熟悉交通法規與安全駕駛觀念，降低再次違規或肇事風險。

職場霸凌防治入法

職場霸凌防治將成為7月勞動新制重點。配合《職業安全衛生法》職場霸凌防治新制將於7月1日施行，勞動部已公告「職場霸凌防治措施準則」、「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」兩項子法，及六項配套。新訂子法明確規範職場霸凌之認定原則，與雇主應採行之防治措施。

編輯推薦

「職業安全衛生法」職場霸凌防治新制將於七月一日正式施行，勞動部公告相關子法，明確規範職場霸凌認定五大要件。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片
「職業安全衛生法」職場霸凌防治新制將於七月一日正式施行，勞動部公告相關子法，明確規範職場霸凌認定五大要件。圖為示意圖。 圖／聯合報系資料照片

停車場、避難室違規作住家 房屋稅可訂差別稅率

房屋稅規定7月1日起也有調整。財政部修正相關辦法，授權地方政府針對使用執照載明用途為停車場或防空避難室，卻未經核准變更為住家使用的房屋，訂定房屋稅差別稅率、最高稅率為4.8% 。由於房屋稅課稅期間的計算方式，是前一年7月1日起算至課稅當年6月30日止，因此將在明年房屋稅開徵時適用。

外送員專法7月21日施行

「外送員權益保障及外送平台管理法」 將於7月21日上路。新法主要規範外送員、外送平台、合作商家與消費者之間的權利義務，包含外送報酬計算、服務契約、終止契約補償、停權與申訴等事項。勞動部也已預告相關子法，後續平台業者須依新制調整營運與契約管理。

「外送員權益保障及外送平台管理法」 將於7月21日上路。記者余承翰／攝影
「外送員權益保障及外送平台管理法」 將於7月21日上路。記者余承翰／攝影

八大社福津貼調升規劃

行政院規劃調升多項社福津貼及補助，包含低收入戶家庭、兒童及就學生活補助、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助，以及老農津貼、國民年金等項目。官方規劃希望自7月起實施，整體調幅達23.5%，預計照顧約318萬人。

護照 長照 強制車險 駕照 職場霸凌 房屋稅 外送員

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