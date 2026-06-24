高鐵自由座旅客湧入對號車廂掀民怨 鐵道局：促新車提早上線

高鐵公司向日本新購12組新世代列車，首輛新車預計今年7月底交車、8月中旬運到台灣，最快2027年第三季上線。立委批評，每到疏運期間，自由座旅客湧入對號座掀起民怨，「還要乘客等一年半才能改善太久了」。鐵道局承諾，會敦促高鐵，提早到年中讓新車投入服務。

每到周五晚間、周一早上或連假疏運期間，高鐵為協助大量旅客運輸，會開放自由座旅客到對號座車上站立。立委洪孟楷表示，大量旅客占據車廂動線，引發對號座旅客不滿，但對自由座旅客而言，有車可以回家就足夠，兩派意見對立顯示問題其實是出在現行高鐵運能不足。

台灣高鐵採購以日本JR東海的N700S為基礎進行客製化打造的「N700ST」12組，預計2028年底全數交付完畢。由於新車仍須經半年的靜態與動態測試，預計於明年7月上線。

鐵道局長楊正君回應，與高鐵密切掌握進度，目前研判有機會可以比預估的時間更早上線，將會督促高鐵公司，朝年中讓新車能投入服務的目標前進。新車全數上線後，預估量能可以增加25%。

立委李昆澤則說，高鐵公司目前共有34組列車，接下來還會增加12組新列車，但平時24萬、連假超過30萬的搭車輛，很多旅客都只能在車廂站立，「我們都站過好幾次，沒票就是沒票」，請高鐵公司要盡快處理。

李昆澤指出，除了運能，效率更重要。上個月的大誤點事件，昨晚又發生電力系統異常導致4列車一度停駛、延誤，接二連三可能造成旅客對安全產生疑慮，呼籲交通部政務次長伍勝園及楊正君應多加關切。