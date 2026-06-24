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米克拉颱風恐登陸日本四國 賈新興：明起3天全台開啟大雨模式

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
台灣高溫只剩今天，明起三天全台開啟大雨模式。本報資料照片
台灣高溫只剩今天，明起三天全台開啟大雨模式。本報資料照片

目前太平洋有雙颱，包括第7號颱風米克拉及第8號颱風無花果，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，米克拉有登陸日本四國的機率，無花果走弱・未來會併在一起。台灣高溫只剩今天，明起三天全台開啟大雨模式。

賈新興指出，高溫悶熱天氣今最後一天，明起到周六米克拉引進偏強西南風，全台降雨多，西半部及中南部山區有局部較大雨勢。30日起太平洋高壓增強，轉回高溫悶熱，午後零星短暫雨，夏季模式正式回歸

至於米克拉路徑，賈新興指出，25日橫掃琉球群島・根據歐洲模式預測，26日有登陸四國機率，四國、九州一直到東京、大阪會受影響。無花果颱風因環境不佳・未來有減弱趨勢，與米克拉併在一起。

此外，賈新興說，7月1日到5日西北太平洋區域熱帶系統有發展趨勢，持續觀察追蹤，因為颱風季才剛開始。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

賈新興 日本 颱風

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