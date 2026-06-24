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鹽酥雞配珍奶只排第2！醫揭「讓腎臟最崩潰組合」冠軍讓網友全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，飲食若長期選擇高鹽、高糖、高磷的組合，會讓腎臟負擔加重。圖／AI生成
醫師提醒，飲食若長期選擇高鹽、高糖、高磷的組合，會讓腎臟負擔加重。圖／AI生成

現代人三餐外食比例高，便利與口感往往成為首要考量，但若長期選擇高鹽、高糖、高磷飲食組合，可能讓腎臟負擔加重。醫師吳政哲整理出「讓腎臟最崩潰的外食組合」排行榜，引起不少網友討論，其中最令人意外的冠軍組合，竟是「泡麵加布丁，而且還把湯喝完」。

郭綜合醫院腎臟內科醫師吳政哲在「Threads」發文指出，泡麵本身即屬高鈉食品，一碗鈉含量約可達2000毫克，若連同湯底一起攝取，幾乎就超過成人每日建議鈉攝取上限；再搭配高糖分甜點，會增加身體代謝壓力，因此被列為榜首。

排名第二的是不少人熟悉的宵夜組合「鹽酥雞加全糖珍珠奶茶」。醫師說明，這類搭配同時具有高鹽、高糖及高磷酸鹽特性，對腎絲球形成多重負擔，也容易增加整體代謝壓力。

第三名則是火鍋搭配大量沙茶醬再喝湯。依醫師說法，一匙沙茶醬約含200毫克鈉、熱量約100大卡，若一次加入三匙，再加上飲用湯底，容易讓鈉與熱量攝取快速累積。

至於第四名「燒烤配啤酒」，則與酒精造成利尿作用有關，可能增加身體脫水情況，加上燒烤醬料普遍偏高鈉、高磷，形成額外負擔。

貼文曝光後，也吸引網友留言討論，有人直呼「泡麵配布丁真的有人這樣吃？」、「鹽酥雞加珍奶根本每週都會中」、「燒烤+啤酒這個真的沒辦法，偶爾就會想來一下。 只好多喝水了」，也有人慶幸表示，「我素食，不吃糖不喝酒，無意中四項全部完美避開」。

吳政哲提醒，列出排行榜並非代表完全不能吃，是希望民眾了解飲食風險，建議一周最好不要超過3次。若偶爾攝取較重口味食物，隔天可依身體需求補充水分，並適度減少鹽分攝取1至2天。

泡麵 珍奶 腎臟

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