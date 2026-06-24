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【生活新觀點】補水不只是止渴！家醫科醫師：掌握「清爽補給」兩大關鍵，忙碌生活也能自帶健康感

文／ 鍾瓊瑤

現代人生活節奏快、工作壓力大、日常作息紊亂、飲食不均衡。許多人習慣在累的時候來杯全糖手搖飲、特濃咖啡或重口味提神飲料，卻發現身體負擔越來越重。家醫科蘇家怡醫師指出，真正的健康不應是突發性的強效補充，而是從「日常補水」這件小事開始，建立起長期的健康生活習慣。

日常補水為基石：從「喝水」喝出生活平衡感

人體大部分由水分組成，水分充足是維持代謝與專注力的基礎；衛福部建議每日成人需飲用6-8杯水（240 ml/杯）。對於經常待在冷氣房、忘了喝水的上班族來說，補水不應只是感到口渴時的「生理反應」，更應該是一種「生活儀式」。補水也不是越多越好，要補對，且分多次喝、慢慢喝；喝得太急、或一次喝太多，反而會造成身體不適。如患有慢性疾病，例如腎臟疾病的患者，需先諮詢醫師喝水量。

日常補水為基石：從「喝水」喝出生活平衡感。 圖／品尚朵公司提供
日常補水為基石：從「喝水」喝出生活平衡感。 圖／品尚朵公司提供

避開高糖、咖啡因負擔：選擇「更清爽」的輕盈飲品

許多民眾雖了解補水的重要性，但不太喜歡白開水的平淡味道，就以市售重口味飲料、手搖飲、咖啡等代替飲水，這其實是錯誤的做法。蘇醫師提醒，市售許多飲品含有高濃度的精製糖，容易造成血糖波動、增加身體負荷，反而讓人更想睡、更疲倦。且咖啡、濃茶等具有利尿作用，反而容易加速水分流失，攝取過多的咖啡因也不利健康。

因此，若想兼顧日常補水需求與清爽順口的飲用體驗，建議可選擇低負擔、風味清爽的飲品。像是KIRIN iMUSE不僅提供清爽好入口的口感，也能成為忙碌生活中補充水分的便利選擇。

戒掉對高糖飲料的依賴，選擇「更清爽」的輕盈飲品。 圖／品尚朵公司提供
戒掉對高糖飲料的依賴，選擇「更清爽」的輕盈飲品。 圖／品尚朵公司提供

補給習慣化：讓健康成為「日常習慣」

養成良好的生活習慣，例如飲食均衡和適度運動，對於調整體質非常重要；此外，富含乳酸菌的食物，例如優格、起司和泡菜，也有助於調節生理機能、促進新陳代謝。蘇家怡醫師提出一個核心觀點：我們應該將「補給」轉化為一種自然而然的習慣，而不是等到身體出狀況或運動後才進行的「功能性行為」。

與其在極度疲憊時才找特效補給，不如在每天流汗後、早晨開會前，或是下午茶時段，隨手來一瓶像KIRIN iMUSE乳酸菌檸檬水這樣清爽的選擇，低熱量、低負擔，有助打底好體質。針對不愛喝白開水的族群，乳酸菌檸檬水增添了風味口感，讓喝水變成一種享受，一兼二顧，補水與也補好菌。

讓乳酸菌成為你的全天候小幫手

在日常飲水中加入適當的元素，能讓補水事半功倍。蘇醫師說明，乳酸菌（如 Plasma乳酸菌）在生活中扮演的是「輔助者」角色。它不是藥品，而是更適合日常的飲用選擇。透過每一口低熱量、無咖啡因的清爽攝取，讓1,000億個好菌陪伴日常，幫助維持良好狀態，迎接每一天的挑戰。

讓乳酸菌成為你的全天候小幫手，一兼二顧，補水也補好菌。 圖／品尚朵公司提供
讓乳酸菌成為你的全天候小幫手，一兼二顧，補水也補好菌。 圖／品尚朵公司提供

KIRIN iMUSE乳酸菌檸檬水，低熱量、低負擔，有助於調節生理機能，口味清爽好入口，讓喝水變成一種享受。 圖／品尚朵公司提供
KIRIN iMUSE乳酸菌檸檬水，低熱量、低負擔，有助於調節生理機能，口味清爽好入口，讓喝水變成一種享受。 圖／品尚朵公司提供

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