布丁生乳捲混進塑膠碎片！亞尼克認疏失：操作力道控制不當

知名甜點品牌亞尼克近日與統一布丁推出的聯名商品「三顆布丁生乳捲」，驚傳疑似混入塑膠碎片，引發消費者對食品安全的擔憂。一名媽媽在Threads發文表示，她在超商購買該款蛋糕後，切給孩子食用時發現口中有異物，吐出後竟是一塊印有字樣的塑膠碎片，疑似為布丁容器的碎片，讓她直呼「如果是小小孩吞下去就慘了」。

該名消費者表示，當時一家四口已食用近半條生乳捲，幸好孩子及時發現異狀，才未造成更嚴重的後果。她指出，自己最在意的並非退款或賠償，而是希望釐清異物來源、製程是否出現問題，以及是否還有其他產品受到影響。貼文曝光後引起逾萬名網友按讚，不少人留言直呼「太可怕」、「食安問題不能輕忽」。

面對外界質疑，亞尼克第一時間透過Threads留言致歉，並主動聯繫原PO，希望了解購買資訊與產品批號，以利追查原因。隨後業者進一步發表正式聲明，坦承經內部食安小組調查後，確認異物來源為生產過程中布丁脫模作業時，因操作力道控制不當導致布丁杯緣破損，碎片意外混入產品。

亞尼克表示，公司已啟動食安專案小組，並採取多項緊急措施，包括全面下架門市及自動販售機現貨、停止宅配出貨，以及銷毀相關原料與半成品。同時將調整脫模製程，改採平刀作業方式，並增設外杯比對的雙重稽核機制，加強員工教育訓練，防止類似事件再次發生。

此外，業者承諾將為原PO辦理全額退款與後續關懷，並成立專責客服窗口，接受購買該產品民眾反映相關問題。待該款產品新製程調整完畢並確認安全無虞後，預計最快於今(24) 日晚間起恢復補貨，門市、宅配則於6月25日陸續恢復到貨。

不過，原PO表示，目前已向消保官及衛生局提出申訴，現階段將保留異物與相關證據，配合主管機關調查，不會先將實物交給業者。她認為，事件不應僅以私下道歉或個案處理結束，更希望透過公開透明的程序，讓社會了解事件原因及企業改善措施。