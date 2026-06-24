夏天病媒蟲來襲！專家揭公共空間「4大眉角」最容易出問題

雙北近期接連出現漢他病毒病例，加上梅雨季與高溫接連報到，今年夏季公共場所的病媒蚊、鼠患與細菌問題明顯升溫。清潔產業業者觀察，今年夏季公共空間的清消詢問量較春季增加三至四成，顯見各營運單位對環境健康的重視程度大幅提升。

夏季許多百貨商場、餐廳等場所，容易出現冷氣異味、美食街蟑螂及地下室蚊蟲滋生等問題。專門服務高人流空間的宜家事業董事長蔡有驊指出，近期商場、連鎖餐廳的諮詢電話大量增加，內容多集中在「老鼠防治」、「茶水間蟑螂孳生」、「地下室積水與病媒蚊」以及「細菌病毒的環境清消」這四大痛點。

蔡有驊提醒，今年夏季最容易被忽略的，是看不見的清潔死角。例如商場的冷氣集水盤，因長時間潮濕容易孳生黴菌，公共廁所的排水孔與地下室積水區則極易成為病媒蚊熱點，而美食街與餐廳的冰箱後方是老鼠及蟑螂最頻繁活動的區域。這類空調與排水環境的隱藏問題，往往才是真正影響民眾健康的關鍵。

蔡有驊也建議營業場所經營者，應建立「預防性季節清消機制」，在異味或病媒蚊引發消費者投訴前，就提前針對空調排水、垃圾儲區進行深度清潔，並引進專業環境管理進行系統性巡檢，從源頭根除病媒孳生源。

蔡有驊指出，民眾進出高人流場所時，除落實手部消毒，也可多留意場所的空調與洗手間衛生，選擇環境管理完善的商場消費。

面對極端氣候帶來的考驗，民眾對於日常接觸的營業環境，要求已從視覺上的「乾淨」拉高到「健康與安全」。未來公共空間的管理品質，將直接決定消費者的信賴度與場所的品牌競爭力。