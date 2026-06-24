米克拉減弱「禿頭」變中颱 粉專：明起全台多雨有兩大型態

第7號颱風米克拉增強為強颱後，又減弱為中颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，米克拉好慘，禿頭了。移動時受強風切、乾空氣接連打擊，北半圈對流幾乎被削光，幾乎被掀開天靈蓋，越來越狼狽。

但「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，米克拉颱風雖然確定不侵台，但颱風北上時，間接加強西南風，加上梅雨鋒面還掛在東海，沒有離得太遠，台灣上空水氣大增，環境很不穩定，最新各國模式雨量累積預報，呈現周末前，各地多雨的局面，各國模式都指出雨量不少

這波降雨大致可以分成兩種，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，第一種是午後雷雨，全台都可能出現，甚至午後多點開花，特別是山區的雨勢比較明顯，

第二種是清晨時，西南風與陸風交會的降雨，這種雨勢將集中在南部沿海，若對流發展的好，瞬間雨勢也可能不小。未來幾天至周末，南部整天都可能有不定時的雨勢出現，其他各地則以午後雷雨為大宗。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。