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模型被搥破！北市動物園籲家長出面：幫孩子上一堂負責教育課

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市立動物園「看你什麼嘴臉？昆蟲頭等大事」特展，近日發生展件疑似遭遊客戲謔搥打，導致模型多處凹陷及破裂情形。圖擷自台北市立動物園臉書
台北市立動物園「看你什麼嘴臉？昆蟲頭等大事」特展，近日發生展件疑似遭遊客戲謔搥打，導致模型多處凹陷及破裂情形。圖擷自台北市立動物園臉書

台北市立動物園22日晚間於臉書發文表示，園內昆蟲館正在展出的「看你什麼嘴臉？昆蟲頭等大事」特展，近日發生展件遭到遊客蓄意破壞事件。其中深受民眾喜愛的「蜻蜓頭」大型模型，疑似遭到參觀遊客以戲謔、搥打方式對待，導致模型多處凹陷及破裂，目前園方正評估修復的可能性。

動物園指出，園方長期透過各類教育展覽，提供寓教於樂的學習環境，每一項展品都凝聚了設計團隊與工作人員的心血，希望帶給遊客優質的參觀體驗。然而此次展件受損，不僅造成實體損害，更讓園方擔憂社會大眾對尊重公物及展覽禮儀的重視程度。

園方表示，相較於模型本身的損壞，更令人憂心的是部分民眾缺乏尊重公物的觀念。展覽屬於公共空間，每位參觀者都應共同維護展品的完整性，當孩童出現不當行為時，家長應適時引導與制止，更是家庭教育中的重要環節。

台北市立動物園表示，針對破壞展件的行為若選擇沉默，等於默許了這樣的行為，未來可能也會有更多創作者的心血遭到同樣的命運。館方因此嚴正呼籲，涉案孩童及家長能主動與園方聯繫，共同討論後續賠償及修復事宜。園方認為，該起事件或許是一場不幸的意外，但若能勇於面對與承擔責任，也能成為孩子成長過程中寶貴的一堂「負責教育課」。

動物園進一步提醒民眾，參觀展覽時應遵守「動眼不動手」原則，尊重展覽品及創作者心血，並正確使用開放體驗的互動設施，避免因不當操作造成損壞。

貼文曝光後，引發大批網友熱議，不少人認為此事件凸顯部分家長「家庭教育失敗」，有人覺得「沒家教的家長比小孩更可怕」。許多網友主張園方應加裝監視器追查肇事者，「沒公德心就讓法律去教」。

也有不少家長分享自身經驗。網友提到，曾帶孩子參觀鳥園時，看見有孩童追逐驅趕美洲木鴨，家長卻在旁漠視，直到自己的孩子上前詢問，對方家長才出面制止。另有民眾指出，在兩棲爬蟲館曾目睹家長為吸引動物注意，竟用力敲打展示玻璃，顯示問題不僅出在孩童身上。

針對展品保護問題，不少網友建議園方增設圍欄、壓克力保護罩及巡園人員。有網友表示，過去恐龍展期間也曾出現展品遭到粗暴對待的情況，「部分家長根本不會約束孩子行為，也不夠誠實」。許多大型展示物旁明明貼有「禁止碰觸」、「禁止攀爬」標示，卻仍常見家長主動要求孩子爬上展示物拍照，「提醒過也沒用，轉身後照樣繼續」。

台北市立動物園「看你什麼嘴臉？昆蟲頭等大事」特展，近日發生展件疑似遭遊客戲謔搥打，導致模型多處凹陷及破裂情形。圖擷自台北市立動物園臉書
台北市立動物園「看你什麼嘴臉？昆蟲頭等大事」特展，近日發生展件疑似遭遊客戲謔搥打，導致模型多處凹陷及破裂情形。圖擷自台北市立動物園臉書

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