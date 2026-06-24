米克拉颱風明天最靠近！今高溫逾38度 明變天轉雨這區下最大

中央氣象署上午7時29時針對全台發布高溫資訊(橙色)，指出各地天氣高溫炎熱，今(24日)白天高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、南投縣、嘉義縣為黃色燈號，恐36度，呼籲民眾注意。

但明天要變天了，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，明天天氣有明顯轉變，由於米克拉颱風逐漸從台灣東方外海北上，這也將是米克拉颱風最靠近台灣的時間點，受颱風外圍雲系影響，帶來偏北風到西北風的雲系，西半部、東北部及宜蘭地區都有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會，特別是中南部山區的降雨將會最為顯著，其它地區則繼續維持多雲的天氣型態，午後熱力雷陣雨也易發展。

此外，風與浪要特別注意防範，「林老師氣象站」指出，當米克拉颱風逐漸逼近，東半部海面及巴士海峽平均風有6至8級，陣風也有9至10級；尤其是巴士海峽東側的陣風更有機會來到12至13級，北部海面及台灣海峽北部平均風有5至7級，陣風也在8至9級。海面浪高1.5至2.5公尺，東半部海面及巴士海峽的浪高也可達3公尺以上，海上活動應盡量避免。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。