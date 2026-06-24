快訊

雙颱共存！吳德榮：米克拉引進水氣 周四起轉雨防劇烈天氣

關注四貸同堂 金管會畫出專案金檢2紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

雙颱共存！吳德榮：米克拉引進水氣 周四起轉雨防劇烈天氣

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明起水氣增多，易有局部短暫降雨。周五、六鋒面接近及米克拉颱風引進水氣，需防範短延時強降雨等劇烈天氣。聯合報系資料照片
明起水氣增多，易有局部短暫降雨。周五、六鋒面接近及米克拉颱風引進水氣，需防範短延時強降雨等劇烈天氣。聯合報系資料照片

目前有雙颱，分別是米克拉和無花果。受鋒面接近及米克拉颱風引進水氣影響，周四起轉雨，並需防短延時強降雨等劇烈天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(24日2時)氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，第7號米克拉已減弱為中度，今、明兩天沿台灣東側、向北北東進行，保持不侵台的路徑，且愈往北海洋熱含量愈低，有繼續減弱的趨勢，周五通過琉球附近海面，周六向東北加速遠離。米克拉不侵台，但東半部沿岸活動，要注意長浪。

至於第8號輕颱無花果亦呈現大迴轉的路徑，離台更遙遠、無侵台疑慮。

吳德榮指出，今日太平洋高壓籠罩，各地持續高溫炎熱，全台最高溫在38度左右；要注意防曬、防中暑。局部地區偶有短暫降雨的機率。各地區氣溫如下：北部23至38度、中部24至36度、南部23至37度及東部22至37度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日水氣增多、轉趨不穩定，易有局部短暫降雨，有強對流發展的機率，需注意。周五、六鋒面接近及米克拉引進水氣，需防範劇烈天氣(雷擊、強風、短時強降雨)；氣溫略降。

至於下周日至周二(28至30日)鋒面北退，天氣漸好轉、氣溫升，下周日仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，下周一、二降雨在午後。下周三至周五(1至3日)各地晴時多雲、白天熱，午後山區偶有局部降雨機率

 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 颱風

延伸閱讀

雙颱海上共舞 周四全台變天恐有較大雨勢

今晴朗炎熱恐極端高溫！強颱米克拉最接近台灣時間曝 轉雨變天小心長浪

強颱米克拉周四最靠近台灣！海警機率曝 氣象署：雙颱不共舞了

雙颱共存！無花果颱風今形成 不侵襲台灣估將朝日本接近

相關新聞

今高溫逾38度 米克拉颱風明最靠近變天轉雨這區下最大

中央氣象署上午7時29時針對全台發布高溫資訊(橙色)，指出各地天氣高溫炎熱，今(24日)白天高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、南投縣、嘉義縣為黃色燈號，恐36度，呼籲民眾注意。

雙颱共存！吳德榮：米克拉引進水氣 周四起轉雨防劇烈天氣

目前有雙颱，分別是米克拉和無花果。受鋒面接近及米克拉颱風引進水氣影響，周四起轉雨，並需防短延時強降雨等劇烈天氣。

一機在手免出門！健保費手機就能繳　台灣Pay、街口、全支付攏嘛通

免跑超商、銀行，再也不用擔心忘記繳健保費！中央健康保險署表示，民眾只要下載「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」，即可查詢未繳保費並透過信用卡、銀行帳戶或行動支付完成繳費，一支手機就能輕鬆搞定。

高鐵深夜出狀況 疑電力設備異常 突斷電停駛

高鐵深夜再出狀況！桃園新竹段因電力異常，四班列車因此臨時斷電、停駛在半路。車內旅客向聯合報表示，一開始以為是電燈壞掉，結果車子就突然慢慢煞停，由於事發時間於深夜11時，不少乘客擔心要是延誤許久，趕不上後續接駁，一度有些騷動。

勞部：「下班傳訊」若無刁難 不算霸凌

「職業安全衛生法」職場霸凌防治新制將於七月一日施行，勞動部昨公告職場霸凌相關子法，明確規範職場霸凌認定五大要件，再者，企業最高負責人涉職場霸凌，將由地方主管機關受理申訴，採外部機制調查審議；若被申訴人利用權勢進行職場霸凌，勞工可於離職後一年內申訴。

霸凌防治子法公布 勞團：救濟程序未完善

「職業安全衛生法」職場霸凌防治專章於七月一日上路。勞團提醒，申復調查小組成員與調查小組如果委員重覆，恐讓救濟程序徒具形式；如何辨識職場霸凌風險、預防不當管理行為、提供受害者支持以及持續改善組織文化，才能真正有效預防職場霸凌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。