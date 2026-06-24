雙颱共存！吳德榮：米克拉引進水氣 周四起轉雨防劇烈天氣

目前有雙颱，分別是米克拉和無花果。受鋒面接近及米克拉颱風引進水氣影響，周四起轉雨，並需防短延時強降雨等劇烈天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(24日2時)氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，第7號米克拉已減弱為中度，今、明兩天沿台灣東側、向北北東進行，保持不侵台的路徑，且愈往北海洋熱含量愈低，有繼續減弱的趨勢，周五通過琉球附近海面，周六向東北加速遠離。米克拉不侵台，但東半部沿岸活動，要注意長浪。

至於第8號輕颱無花果亦呈現大迴轉的路徑，離台更遙遠、無侵台疑慮。

吳德榮指出，今日太平洋高壓籠罩，各地持續高溫炎熱，全台最高溫在38度左右；要注意防曬、防中暑。局部地區偶有短暫降雨的機率。各地區氣溫如下：北部23至38度、中部24至36度、南部23至37度及東部22至37度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，明日水氣增多、轉趨不穩定，易有局部短暫降雨，有強對流發展的機率，需注意。周五、六鋒面接近及米克拉引進水氣，需防範劇烈天氣(雷擊、強風、短時強降雨)；氣溫略降。

至於下周日至周二(28至30日)鋒面北退，天氣漸好轉、氣溫升，下周日仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，下周一、二降雨在午後。下周三至周五(1至3日)各地晴時多雲、白天熱，午後山區偶有局部降雨機率

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。