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一機在手免出門！健保費手機就能繳　台灣Pay、街口、全支付攏嘛通

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園即時報導
中央健康保險署推多元線上支付，健保APP一鍵付款超省時。圖／健保署北區業務組提供
中央健康保險署推多元線上支付，健保APP一鍵付款超省時。圖／健保署北區業務組提供

免跑超商、銀行，再也不用擔心忘記繳健保費！中央健康保險署表示，民眾只要下載「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」，即可查詢未繳保費並透過信用卡、銀行帳戶或行動支付完成繳費，一支手機就能輕鬆搞定。

健保署指出，近年民眾透過網路繳納健保費的比例持續增加。家住桃園的王先生退休後常與親友出遊，即使不在家，也能透過手機查詢及繳納健保費；上班族陳小姐因聘請外籍看護照顧家中長輩，每到繳費期間，只要打開手機便能完成繳費，不必專程請假或外出辦理。

健保署北區業務組組長張溫溫表示，民眾可下載「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」，進入「健保櫃檯」查詢未繳保費，並可透過活期存款帳戶扣款、信用卡或行動支付完成繳費。目前支援台灣Pay、iPASS MONEY、街口支付、悠遊付及全支付等方式，操作方便，近年利用網路繳納健保費的人數已逐年成長近兩成。

健保署提醒，善用手機及網路繳費，不僅可免去臨櫃排隊時間，也能避免因逾期未繳而被加收滯納金。即使因工作忙碌、出國或不方便外出，仍可隨時透過手機完成繳費。

此外，民眾若擔心忘記繳費，也可申辦金融帳戶自動轉帳扣繳服務，由銀行按期自動扣款，省時又不怕漏繳。

健保署表示，民眾若想了解更多健保費繳納方式，可至健保署官網查詢「保險費繳納方式」相關資訊；如有疑問，可撥打健保諮詢服務專線0800-030-598，市話撥4128-678，手機則可撥（02）4128-678洽詢。

健保

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