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高鐵深夜出狀況、疑電力設備異常 突斷電停駛

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高鐵晚間再傳電力系統異常，四班次臨時停靠、斷電處理。 圖／旅客鄭先生（david93518）提供
高鐵晚間再傳電力系統異常，四班次臨時停靠、斷電處理。 圖／旅客鄭先生（david93518）提供

高鐵深夜再出狀況！桃園新竹段因電力異常，四班列車因此臨時斷電、停駛在半路。車內旅客向聯合報表示，一開始以為是電燈壞掉，結果車子就突然慢慢煞停，由於事發時間於深夜11時，不少乘客擔心要是延誤許久，趕不上後續接駁，一度有些騷動。

高鐵列車深夜再傳因新竹段出現電力異常，暫時斷電、停駛。包含294次、696次都有旅客反應列車開到一半全車斷電、暫停在軌道上。

旅客鄭先生表示，他要從台南回板橋，在晚間11時25分列車剛通過新竹寶山鄉時，車廂內部分電燈突然沒了照明，一開始以為只是電燈故障，沒想到幾秒後，車子就緩緩煞停。

有696次旅客表示，車廂全黑大約持續5到10分鐘之久，車上幾乎滿座，悶熱沒冷氣、也不清楚是怎麼回事。

而在294次上的旅客鄭先生則說，雖然車長隨即廣播說明，請旅客稍待片刻並安撫情緒，但由於延誤時間相當接近台北捷運收班時間，部分乘客擔心趕不上轉乘，現場一度出現騷動。再加上天氣高溫炎熱，鄭先生表示，斷電後車廂溫度明顯上升，好在僅停駛了4至5分鐘。但後續復駛後高鐵沒有再多做解釋，所以他也不清楚究竟出什麼狀況。

鄭先生表示，5月25日高鐵爆發近年來最大規模的非天災停駛事件時，他人也在列車上，今日才到車站退了當天的票，結果返家路上又遇上高鐵因系統異常臨停、斷電處理，直呼「我是什麼幸運兒」。

高鐵回應，今日晚間23時24分桃園至新竹間路段發生短暫電力異常，於23時29分電力恢復，期間有4部列車受影響，各延誤約5分鐘左右。

高鐵

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