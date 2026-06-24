「請您用手機就可以簽名！」走進長庚醫院的民眾，對這句提醒或許已習以為常。但這句話背後，是從創辦人王永慶時代警衛巡邏順手關燈，一路到全國首例「永續循環箱」合作的減碳之路。從掛號、App查詢看診進度、電子支付，到電子處方箋QR Code領藥，長庚醫院讓減碳成為每位病人就醫的日常。

2026-06-24 00:18