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慢行九州陶瓷天國

聯合報／ 本報訊
「九州慢行・器物之旅」將可體驗傳統煎茶道黃檗流、品味許斐本家八女茶。圖／有行旅提供
「九州慢行・器物之旅」將可體驗傳統煎茶道黃檗流、品味許斐本家八女茶。圖／有行旅提供

日本九州七個縣有高達卅三個陶瓷產地，典型的陶瓷天國。有行旅邀請生活器物專家，溫事主理人Rick領航，走訪佐賀的唐津、有田、伊萬里和有「天空的窯鄉」之稱的小石原，尋訪器物產地和地方窯廠。認識日本三大茶陶之一「唐津燒」、世界第一民陶「小鹿田燒」和日本瓷器發源地的「有田燒」，另安排造訪日本唯一陶瓷鳥居「陶山神社」，漫步八女市，體驗一場結合知性和感性的旅行。

有行旅「九州慢行．器物之旅」六天五夜旅程，十月十七日至十月二十二日。一對一旅程說明會，報名請洽8643-3959、8643-3905。請瀏覽有行旅官網https://pse.is/8nwn5f。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

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