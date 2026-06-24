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台大醫院創院130年 首納中醫醫療

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院。圖／聯合報系資料照片
台大醫院。圖／聯合報系資料照片

台大醫院創院至今逾一三○年，首次納入中醫醫療，今年二月起台大醫院北護分院護理之家啟動「中西醫整合照護」，由開業中醫師進駐醫院，每周為住民執行床邊針灸、看診、開藥，開設全新的照護模式，病患家屬則樂見中醫進駐台大體系。

「台大百年來從無中醫配置，我是第一個進入台大醫療體系中醫師。」進駐台大北護分院護理之家的初藴中醫診所院長褚衍強說，每周一次至院區看診，服務對象為失智長者、創傷性腦傷、腦中風等患者，透過中西醫整合模式，提供針灸治療，搭配部分中醫用藥，緩解疼痛，刺激肢體功能、睡眠調整及改善便祕。

褚衍強表示，台北榮總等大部分醫學中心早已設置中醫部門，「唯獨台大醫院，中醫卻一直打不進去。」與台大初期仍須磨合，部分醫院職員仍認為中醫「無實證、用感覺在做治療」，但他拿出眾多研究成果，才逐漸取得信任。

一位住民家屬指出，家中長輩因車禍腦傷，受限意識不佳，可作復健項目有限，只能由旁人協助被動活動關節，或透過音樂、影片刺激，但幫助有限。為求刺激意識、提升肢體靈活度，接受中醫介入，醫師於頭部、四肢施以針灸，另提供拔針後照護建議。在接受中西醫合併治療四個月後，家人四肢靈活許多。

台大北護分院院長詹鼎正指出，中醫進駐考量點為高齡病人「看中醫比看西醫多」，加上衛福部補助，接受中醫診治的病人不需自費，盼藉此機會改變照護模式。

台大 台大醫院 中醫

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