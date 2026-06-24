台大醫學院院長吳明賢 葉克膜搶救中

台大醫學院院長吳明賢於廿三日清晨突然心肌梗塞，家人緊急撥打一一九，消防人員至現場時，他已ＯＨＣＡ（到院前心跳停止），救護人員先送北醫附醫，再轉回台大醫院，裝上「葉克膜」。台大院方證實此事，截至昨傍晚，吳院長在加護病房搶救中，考量病人隱私，不便揭露實際病況。

現年六十一歲的吳明賢病危、ＯＨＣＡ一事，引發醫界熱議，外傳吳明賢心臟三條主要血管全數塞住，引發急性心肌梗塞，但未獲院方證實。據指出，台大醫院下達封口令，要求院內知情醫師不得透露病情，並將吳明賢病歷上鎖，除醫療團隊外，其餘醫師均無法打探。

台大醫務秘書陳彥元表示，吳院長由外院轉入，在台大總院接受治療，截至昨下午五時許，仍在加護病房搶救中，實際病況則考量病人隱私不便揭露。

對於吳明賢急重症一事，衛福部長石崇良感到震驚，他表示，前兩天端午節才和吳明賢一起吃飯，聚餐時並未吳有任何異樣，最初聽到吳明賢因ＯＣＨＡ送醫時，心想「有沒有搞錯？」，以為是同名同姓，在與台大醫院求證後，才證實此事，希望大家為吳明賢祈福、集氣、加油。

石崇良以「俠醫」二字推崇學長吳明賢，讚許他是位具有俠客心腸的良醫，個性率真，開會時總是「有什麼話，就說什麼話」，不會藏話。自己於台大醫院擔任內科住院醫師時，吳明賢是當時內科總醫師，兩人認識二三十年，關係猶如學長、學弟，又像老師及學生。

吳明賢倒下前一天，曾於臉書發文，內容提及「國內內科住院醫師招收率創歷史新低，僅百分之六十一，近年內科醫師招收情況差強人意，無法招到滿額，且逐年下降，醫院臨床醫師變少，留下者需獨扛高壓環境、超長工時，且資源匱乏又缺乏後援，內科醫師更是長期面臨高工時、低待遇，在健保制度下負擔沉重壓力，卻要承受人口高齡化龐大需求。」

台北市醫師公會理事長洪德仁指出，近期才與吳明賢通話討論醫界事務，對此意外，深感震驚與不捨，也盼藉此機會呼籲國人正視醫療人員過勞議題。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文指出，吳院長公務繁忙，平時應有早起習慣，可能在清晨起床時，發生「晨起高血壓」，誘發心腦血管意外。