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霸凌防治子法公布 勞團：救濟程序未完善

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
勞動部昨舉行「因應職安法職場霸凌防治新法上路配套措施」記者會，公告「職場霸凌防治措施準則」及「地方主管機關受理 最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」兩項子法。記者黃義書／攝影
勞動部昨舉行「因應職安法職場霸凌防治新法上路配套措施」記者會，公告「職場霸凌防治措施準則」及「地方主管機關受理 最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」兩項子法。記者黃義書／攝影

「職業安全衛生法」職場霸凌防治專章於七月一日上路。勞團提醒，申復調查小組成員與調查小組如果委員重覆，恐讓救濟程序徒具形式；如何辨識職場霸凌風險、預防不當管理行為、提供受害者支持以及持續改善組織文化，才能真正有效預防職場霸凌。

台灣職業安全健康連線認為，根據職場霸凌防治措施準則規定，雇主處理職場霸凌申訴事件的期限，依僱用勞工人數的不同，最長從四至五個月不等，但對遭遇職場霸凌的受害者來說，調查期間愈長，愈可能加重心理壓力，甚至產生二次傷害，勞動部應協助輔導雇主提供保護申訴人免受敵意環境干擾的環境，降低職場霸凌事件帶來的負面影響。

台灣職業安全健康連線指出，當申訴人對於調查結果感到不服，可以透過申復的程序來進行救濟，但防治準則並沒有規定申復調查小組的成員不得與調查小組重覆，也就是說，第一次與第二次的調查成員可能是同樣成員，恐產生自己審查自己決定的疑慮。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，台灣企業以中小，甚至微型企業為主，許多企業的法遵是不足的，如何落實職場霸凌的預防申訴及調查，應特別留意執行狀況。

楊書瑋指出，長久以來，職場霸凌事件流於主觀認定，這次新制賦予了明確定義和原則，然而仍有一些模糊空間，例如，同事團購雞排，沒問特定同事，是否也是霸凌？畢竟買雞排和職務之間並無明確關聯，很可能只是同事間相處上的不愉快，勞動部應進一步說明。

勞動部 勞團 職場霸凌

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