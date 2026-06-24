勞部：「下班傳訊」若無刁難 不算霸凌

「職業安全衛生法」職場霸凌防治新制將於七月一日施行，勞動部昨公告職場霸凌相關子法，明確規範職場霸凌認定五大要件，再者，企業最高負責人涉職場霸凌，將由地方主管機關受理申訴，採外部機制調查審議；若被申訴人利用權勢進行職場霸凌，勞工可於離職後一年內申訴。

職安法規定，職場霸凌認定，需符合五大要件，包含發生在勞動場所執行職務，因事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落等不當言詞行為，而導致勞工身心健康遭受危害等。

5項要件須同時符合

不少上班族質疑，下班時間仍收到主管的ＬＩＮＥ訊息，這是否構成職場霸凌？部分主管則擔憂，對於屬下提出工作要求，恐被認為是霸凌而遭申訴。對此，勞動部表示，構成職場霸凌須同時符合上述五項要件，下班傳ＬＩＮＥ若是合理的工作指導，或與和績效指標設定相關，就不屬職場霸凌範圍，除非是針對特定員工刻意進行不合理刁難。

至於整理組織規範，勞動部職安署職業衛生健康組副組長彭鳳美表示，不論企業規模大小，均需採取職場霸凌防治及處理措施，且規模愈大，制度要求愈要完整。例如僱用勞工人數若未達卅人之企業，須成立申訴管道，並於接獲申訴翌日起三個月內作成決定；一百人以上公司則須成立調查小組，並於接獲申訴翌日起，五個半月內作成決定。

「地方主管機關受理最高負責人職場霸凌事件申訴處理辦法」明確定義最高負責人的範圍，例如，機構首長、校長、行政法人董理事、公營事業董事長、法人代表人等，若勞工遭受最高負責人或與其職務相當者霸凌時，提供外部申訴管道，避免內部調查產生利益衝突或程序失衡。

離職一年內都可申訴

彭鳳美指出，考量正式調查程序冗長，可能耗費時間及資源，增加當事人心理壓力，因此新制納入協調機制，於調查期間得依申訴人意願，由適當協調人員協助雙方溝通和尋求解決方案，如果申訴人對協調過程或結果不滿意，得隨時終止協調。此外，若被申訴人是利用權勢進行職場霸凌，勞工可於離職後一年內申訴。

此外，只要在七月以後向公司提出霸凌申訴，不論該霸凌案發生在七月一日之前或之後，一律按照新規定處理。另訂定相關協助配套，如中小企業外部人員補助計畫，每案最高補助一萬五千元。

勞動部職安署長林毓堂表示，為協助企業順利接軌新制，已公布「職場霸凌防治措施指導手冊」，供企業參考運用。另外，職場霸凌調查專業人才資料庫也已上線，預計年底前納入二千名跨域專業人才。