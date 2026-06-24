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評估洪水將沿河道宣洩 林保署：低窪區恐淹30公分

聯合報／ 記者王思慧李柏澔／連線報導

花蓮萬里溪堰塞湖成形，陽明交通大學防災團隊推估，目前蓄水量約五十八萬立方公尺，最大蓄水量則可達四二○萬立方公尺。若維持目前溪水入流量，每日增加蓄水量約廿萬公噸，預計十九天後即蓄滿溢流；但期間若有較大降雨，則將提前溢流。

堰塞湖形成的坡地崩塌面積約四十五公頃，壩體壩高約一○八公尺、壩長約八三二公尺、壩寬約二六三公尺，林保署昨開第二次中央及地方跨機關應變會議，評估大部分洪水將沿河道宣洩，低窪地區可能出現約卅公分淹水。

為料敵從寬，陽明交大團隊特別採極端條件進行模擬，假設遭遇五十年重現期降雨、堰塞湖因持續崩塌壩體增高，造成蓄水量增至六○○萬立方公尺且一次性潰決。

另再納入土砂運移影響，將推估洪峰流量增大一點五倍等條件下，分析結果顯示，下游萬榮鄉萬榮村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里與鳳信里等聚落，可能面臨較高風險；台鐵橋梁、台九線萬里溪橋、西寶大橋及部分河防設施亦可能受到影響。

林保署花蓮分署長黃群策說，目前推估滿水位蓄水量約四二○萬立方公尺，先前估算的六○○萬立方公尺為極端情境，但不代表風險降低。

若發生溢流情況，首波可能受影響區域包括林田山林業文化園區，以及鳳林鎮鳳信里、長橋里部分鄰近堤防住戶；另山興里部分農田也可能出現積淹水，這些地區已列入重點警戒範圍。

黃群策表示，相較於過去監測條件較佳的馬太鞍溪堰塞湖，萬里溪地處偏遠且地形複雜，目前水位監測設備架設及通訊傳輸都面臨挑戰，無人機也因沒訊號無法拍攝堰塞湖。

林保署指出，萬里溪堰塞湖位於深山地區，因地形險峻、無道路可及，且無電力及通訊環境，尚難進行壩體緊急處置。

林保署 陽明交大 堰塞湖

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