聽新聞
0:00 / 0:00

噩夢又來 下游居民忙打包

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣萬里溪上游新形成堰塞湖，雖然目前尚未溢流，但因去年馬太鞍溪堰塞湖造成光復地區嚴重淹水，讓下游居民記憶猶新。首當其衝的鳳林鎮森榮里民憂心去年噩夢重演，不少人已提前整理重要物品與衣物，隨時準備撤離避難。

森榮里位處萬里溪下游，轄內還有知名景點林田山林業文化園區。有居民表示，去年馬太鞍溪堰塞湖溢流時，大水來勢洶洶，宛如海嘯般灌進聚落，不少住家一樓遭洪水淹沒，至今仍讓人心有餘悸。

徐姓居民說，去年淹水慘況至今歷歷在目，沒想到今年換成北邊的萬里溪出現堰塞湖。森榮里長謝玉珍表示，居民憂心恐成第一波受災區，目前已逐戶提醒長者及居民提前整理重要物品，若接獲撤離通知可立即前往高處避難。山興里長謝盛宜說，雖然里內受影響住戶不多，但居民已提高警覺，配合公所防災工作。

長橋里長邱進崑表示，目前除了擔心淹水，也面臨灌溉用水減少問題，由於堰塞湖阻擋部分水流，萬里溪水量明顯下降，農民憂心未來灌溉不足；但若後續豪雨導致溢流，又擔心農田遭洪水吞沒，希望不要重演去年洪災噩夢。

馬太鞍溪 堰塞湖

延伸閱讀

花蓮山區再現新堰塞湖 傅崐萁呼籲中央：絕不能抱持僥倖心態

花蓮萬里溪堰塞湖 恐影響萬榮、鳳林

花蓮萬里溪堰塞湖恐致災 林保署：位處深山、難進行壩體緊急處置

溪水持續注入花蓮萬里溪堰塞湖 林保署：預計19天後蓄滿溢流

相關新聞

一機在手免出門！健保費手機就能繳　台灣Pay、街口、全支付攏嘛通

免跑超商、銀行，再也不用擔心忘記繳健保費！中央健康保險署表示，民眾只要下載「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」，即可查詢未繳保費並透過信用卡、銀行帳戶或行動支付完成繳費，一支手機就能輕鬆搞定。

高鐵深夜出狀況 疑電力設備異常 突斷電停駛

高鐵深夜再出狀況！桃園新竹段因電力異常，四班列車因此臨時斷電、停駛在半路。車內旅客向聯合報表示，一開始以為是電燈壞掉，結果車子就突然慢慢煞停，由於事發時間於深夜11時，不少乘客擔心要是延誤許久，趕不上後續接駁，一度有些騷動。

勞部：「下班傳訊」若無刁難 不算霸凌

「職業安全衛生法」職場霸凌防治新制將於七月一日施行，勞動部昨公告職場霸凌相關子法，明確規範職場霸凌認定五大要件，再者，企業最高負責人涉職場霸凌，將由地方主管機關受理申訴，採外部機制調查審議；若被申訴人利用權勢進行職場霸凌，勞工可於離職後一年內申訴。

霸凌防治子法公布 勞團：救濟程序未完善

「職業安全衛生法」職場霸凌防治專章於七月一日上路。勞團提醒，申復調查小組成員與調查小組如果委員重覆，恐讓救濟程序徒具形式；如何辨識職場霸凌風險、預防不當管理行為、提供受害者支持以及持續改善組織文化，才能真正有效預防職場霸凌。

1個月省20萬張紙 長庚永續醫院也讓病人便利

「請您用手機就可以簽名！」走進長庚醫院的民眾，對這句提醒或許已習以為常。但這句話背後，是從創辦人王永慶時代警衛巡邏順手關燈，一路到全國首例「永續循環箱」合作的減碳之路。從掛號、App查詢看診進度、電子支付，到電子處方箋QR Code領藥，長庚醫院讓減碳成為每位病人就醫的日常。

台大醫學院院長吳明賢 葉克膜搶救中

台大醫學院院長吳明賢於廿三日清晨突然心肌梗塞，家人緊急撥打一一九，消防人員至現場時，他已ＯＨＣＡ（到院前心跳停止），救護人員先送北醫附醫，再轉回台大醫院，裝上「葉克膜」。台大院方證實此事，截至昨傍晚，吳院長在加護病房搶救中，考量病人隱私，不便揭露實際病況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。