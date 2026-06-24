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噩夢又來 下游居民忙打包
花蓮縣萬里溪上游新形成堰塞湖，雖然目前尚未溢流，但因去年馬太鞍溪堰塞湖造成光復地區嚴重淹水，讓下游居民記憶猶新。首當其衝的鳳林鎮森榮里民憂心去年噩夢重演，不少人已提前整理重要物品與衣物，隨時準備撤離避難。
森榮里位處萬里溪下游，轄內還有知名景點林田山林業文化園區。有居民表示，去年馬太鞍溪堰塞湖溢流時，大水來勢洶洶，宛如海嘯般灌進聚落，不少住家一樓遭洪水淹沒，至今仍讓人心有餘悸。
徐姓居民說，去年淹水慘況至今歷歷在目，沒想到今年換成北邊的萬里溪出現堰塞湖。森榮里長謝玉珍表示，居民憂心恐成第一波受災區，目前已逐戶提醒長者及居民提前整理重要物品，若接獲撤離通知可立即前往高處避難。山興里長謝盛宜說，雖然里內受影響住戶不多，但居民已提高警覺，配合公所防災工作。
長橋里長邱進崑表示，目前除了擔心淹水，也面臨灌溉用水減少問題，由於堰塞湖阻擋部分水流，萬里溪水量明顯下降，農民憂心未來灌溉不足；但若後續豪雨導致溢流，又擔心農田遭洪水吞沒，希望不要重演去年洪災噩夢。
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