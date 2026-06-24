新聞眼／料敵從寬 記取滅鄉教訓 勿重演人禍

颱風來襲，花蓮萬里溪堰塞湖溢流風險讓居民人心惶惶，花蓮人都難以忘懷，去年馬太鞍溪堰塞湖潰壩災情，當時中央、地方也曾多次開會，過程中甚至互踢皮球，最終卻如「狼來了」讓基層缺乏警覺，導致光復鄉幾乎滅鄉，各界均盼記取教訓，天災固然難防，但不能再重演人禍悲劇。

萬里溪堰塞湖雖然目前水位僅五十八萬噸，與滿水位仍有一段差距，但颱風即將來襲，極端氣候難以預料，強降雨可能說來就來，堰塞湖溢流風險將成一大變數，萬里溪地處偏遠且地形複雜，連無人機也沒有拍攝訊號，林保署也評估壩體無法緊急處置，與去年無法深入破壞馬太鞍溪堰塞湖壩體的情境一致。防災形同作戰，中央和地方都應「料敵從寬」。

馬太鞍溪堰塞湖並非一成形就潰壩，是去年七月廿五日因颱風帶來強風豪雨，導致上游崩塌而形成，過了六十四天，一路蓄水到高達九一○○萬立方公尺而潰壩，在事發前幾天，撤離人數從六百人急速拉高到八千人，從中央到地方都無能為力。

地方早在二○二三年就連署要求水利署整治馬太鞍溪，到災前一個月都力求強化堤防，層層示警卻未果，甚至農業部去年八月對外聲稱「馬太鞍堰塞湖未有立即危險」，言猶在耳，下個月就發生滅鄉悲劇，還有官員在糾結溢流或潰壩等文字遊戲，中央到地方都未拉升最高警戒，成了悲劇關鍵。

林保署和陽明交大等團隊預估這次萬里溪堰塞湖，依溪水入流量，每天增加約廿萬噸，預計十九天後即蓄滿溢流，但也不排除有較大降雨，將提前溢流；中央和地方應攜手應變黃金時刻，縣府必須即刻掌握保全戶等撤離人數，水利署需持續加強提防，林保署也要持續研究如何深入深山處理堰塞湖壩體的機制。

行政院長卓榮泰在光復鄉洪災後，在災害現場與國民黨立委傅崐萁等民代爭執畫面，災民還歷歷在目，但花東地區頻頻地震後地質脆弱，加上極端天氣堰塞湖成形恐成常態，中央、地方不能再意氣之爭，光復鄉十九條人命悲劇絕不能白白犧牲。