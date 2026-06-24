室內泳池導入AI系統防溺水 體育局強調：只是輔助

夏天炎熱，各大游泳池擠滿消暑人潮。近年全台校園與國民運動中心紛紛斥資百萬導入「ＡＩ防溺系統」，離島金門也跟進建置，盼透過科技化身救生員的「第二雙眼睛」。然而，北市大安運動中心上月發生八十三歲老翁溺斃事件，外界質疑ＡＩ系統當下竟未發出警報，「科技防溺」恐有極限與盲區。

針對大安運動中心的溺水意外，北市體育局回應，系統透過多角度攝影機進行影像辨識，當天系統運作正常，並無斷線或偵測盲區。經調閱畫面，發現老翁當時動作特徵未達系統設定的異常告警條件，才沒有觸發警報。體育局強調水上安全是「人員為主、科技為輔」，已要求廠商檢討並優化ＡＩ辨識模型，擴大異常情境的判定邏輯。

「ＡＩ不會自己下去救人。」台灣體育大學主任秘書陳添丁形容ＡＩ防溺系統就像汽車的「自動駕駛輔助」，雖能彌補人力巡視的死角，但最終救援與關鍵判斷仍得仰賴現場救生員。

輔仁大學體育室主任余泳樟也提醒，引進科技後的人員教育訓練至關重要，最怕救生員產生「沒響就沒事」的依賴心理，或因系統頻繁誤報陷入「狼來了」的疲乏感，導致警覺性降低。

不過，泳池自動化防護仍是未來趨勢。新北市體育局長洪玉玲表示，三重國民運動中心及秀朗國小等場館已陸續砸下百萬、裝設多達十幾支鏡頭，未來ＡＩ防溺系統將成為國民運動中心泳池的「標配」。研發廠商富據智能科技執行長陳靖儒透露，系統下一步將結合穿戴式智慧手表，讓救生員能更機動地接收異常亮燈與聲響警告。

從雙北國民運動中心到即將啟用的金門縣立游泳池，ＡＩ科技正加速走入水域安全領域。不過，部分校園泳池因考量建置與每月維護成本，目前仍採觀望態度。泳客與第一線教練則普遍抱持正向態度，認為多一分科技守望、人員不鬆懈，才能真正讓炎夏的泳池安全升級。