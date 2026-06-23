黑鮪魚季進入尾聲 預計7月7日零時停止捕撈

屏東黑鮪魚季即將進入尾聲，東港區漁會表示，今年太平洋黑鮪魚捕撈預計7月7日零時起停止；今年捕撈配額是2700公噸，截至6月22日已達配額近89%。原本預計6月30日就會達到配額，但受米克拉颱風來襲影響，因此延至7月7日。

漁會總幹事鄭鈺宸表示，目前預估7月7日零時起，將停止太平洋黑鮪捕撈，本周會正式通告；7日不得申領標籤，已申領未使用標籤作廢；下午6時起停止受理捕獲通報；船上有黑鮪漁獲者8日前應返港卸魚；停捕後捕獲的黑鮪應即丟棄，並通報電台。

據統計，截至6月22日下午3時，黑鮪捕獲尾數為1萬2274尾，共重約2401公噸，距離配額2700公噸已達88.9%。鄭鈺宸表示，原本預計6月30日就會達標，但因米克拉颱風逼近，影響捕撈作業期程，達標日期因此延後，漁會將會正式公告。