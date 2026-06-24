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小一近視率2成 衛福部盼建檔追蹤防治

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

台灣兒童近視問題日趨嚴重，小一學童近視率為百分之十九點八，到了小六，近視比率超過百分之七十。眼科醫學會呼籲，建立學童驗光資料庫，作為近視防治基礎，對此，衛福部正面看待，希望教育部將學童視力檢查資料上傳並持續追蹤，攜手守護國人視力健康。

國健署副署長魏璽倫表示，國小新生入學時，教育體系要求家長帶孩子接受視力檢查，但相關資料是否能夠進一步整合、分析與追蹤，仍有精進空間。有鑑於學童視力不良率偏高，眼科學界盼政府整合珍貴的視力數據，建立長期資料庫，提前掌握孩子視力變化趨勢，進一步制定更精準的近視防治政策。

「如果教育部願意上傳相關資料，我們願意配合。」魏璽倫說，跨部會合作有助於建立更完整的兒童視力健康管理模式，無論是學齡前兒童視力篩檢，或入學後定期視力檢查，目的都希望及早發現視力異常，及早介入治療。若能整合教育與醫療體系資源，建立完整追蹤機制，將成為台灣近視防治的重要參考依據。

國健署「兒童青少年視力監測調查」顯示，幼兒園大班學童近視率約百分之九，到了國小一年級增加至十九點八，等於每五名小一學生就有一人近視。到了國小六年級，近視率更攀升至百分之七十點六。

魏璽倫強調，學齡前是視力發育最重要的黃金時期，愈早介入，愈有機會延緩近視發生。為此，近年積極推動學齡前兒童視力篩檢計畫，邀請眼科醫師進入幼兒園，透過散瞳屈光檢查及斜弱視篩檢，及早發現異常個案，介入治療，追蹤管理。

近視 衛福部 視力

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