台灣愛心跨國接力 基金會贊助奈及利亞6歲女童跨海求醫獲新生

來自西非奈及利亞的6歲女童Miracle（奇蹟）自出生即罹患先天性無肛症，長年仰賴人工造口維生。2024年2月，台灣路竹會於奈及利亞義診時發現她的病況，隨即展開跨國醫療援助計畫，促成一場橫跨12,000公里的愛心接力。

財團法人美好人生健康促進基金會得知消息後，在董事長丁淦支持下，秉持「美好人生、祥和社會」理念，透過台商協會轉介，全額贊助Miracle母女往返台灣的機票，協助兩人於今年3月5日順利抵台接受治療。

抵台後，由臺北醫學大學附設醫院跨專科醫療團隊接手照護。歷經三階段手術及超過三個月的治療與復健，Miracle已於6月11日順利出院，預計於本月底返回奈及利亞，展開嶄新人生。

這段求醫之路凝聚了台灣路竹會、臺北醫學大學附設醫院、麥當勞叔叔之家慈善基金會、美好人生健康促進基金會及眾多善心人士的力量，展現台灣社會跨界合作、傳愛無國界的溫暖精神。

治療期間，美好人生健康促進基金會董事林帥宏特地前往探視Miracle母女。Miracle的母親Jennifer談及一路走來的艱辛時數度哽咽表示：「這是女兒人生中的奇蹟，要感謝的人實在太多，只能感謝上蒼。」言語間流露出一位母親最真摯的感恩與喜悅。

基金會表示，健康是美好人生的重要基礎，此次能參與跨國醫療援助行動，為Miracle母女提供來台治療所需交通支持，不僅是實踐社會關懷的具體行動，也希望讓更多需要幫助的人感受到來自台灣的溫暖。這段跨越國界的生命故事，也為台灣社會留下最動人的見證，讓善意與希望持續傳遞。