快訊

世足賽／葡萄牙5：0大勝烏茲別克 暫居K組榜首

聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅帶路 開啟英倫雅遊

經濟日報／ 本報訊
有行旅《大不列顛探險家號 貴族的英倫雅遊》旅程，在台灣民謠《丟丟銅仔》樂曲中啟程，全體貴賓登車前在維多利亞車站月台合影。有行旅／提供
有行旅《大不列顛探險家號 貴族的英倫雅遊》旅程，在台灣民謠《丟丟銅仔》樂曲中啟程，全體貴賓登車前在維多利亞車站月台合影。有行旅／提供

有行旅獨家包下貝爾蒙（Belmond）的最新列車，受邀貴賓日前在倫敦維多利亞車站，在台灣民謠《丟丟銅仔 》樂曲中登上橫跨英格蘭和威爾斯的首列豪華臥舖火車：大不列顛探險家號（Britannic Explorer），開啟非凡慢旅的新篇章。

有行旅總經理何智綺指出，每一次規劃旅程，都會反覆思考一件事：對走遍世界的旅行者而言，什麼樣的體驗值得專程前往？

《大不列顛探險家號 貴族的英倫雅遊》採邀請制旅程，希望透過一段完整的節奏，帶大家感受英國不同層次的生活文化。從倫敦出發，先走進英國社交殿堂：皇家雅士谷賽馬會（Royal Ascot），親身體驗這場延續百年的社交傳統，理解英國人如何透過禮儀、聚會與共同參與，形塑獨特的生活風景。

離開倫敦後，旅程轉向鄉間。行程安排走訪巴斯，漫遊科茨沃爾德，走進佩特沃斯莊園，讓大家看見英國不只有王室與歷史，更有許多旅人嚮往的鄉間風景與生活質感。

旅程壓軸安排搭乘大不列顛探險家號列車，該列車被譽為「英國當代藝術家與匠人的移動藝廊」，全車共八節車廂，其中包括三間豪華套房和15間精緻套房，以當代英式設計重新演繹黃金年代的旅行精神，從客房、觀景空間到餐飲體驗皆講究細節與節奏。

何智綺表示，邀請制旅程不只提供更好的服務，更希望創造平常難以擁有的相遇與感受。

延伸閱讀

雙城魅力！北投老爺攜手淡水將捷金鬱金香推聯賣專案

把生活開往風景裡 米其林夏季購胎禮遇登場 讓舒適是一段旅程的感受，更是一種生活方式

高雄金馬賓館如何重獲新生？ 御盟大膽的決定

公路旅行自在靈活 促大腦神經傳導

相關新聞

一機在手免出門！健保費手機就能繳　台灣Pay、街口、全支付攏嘛通

免跑超商、銀行，再也不用擔心忘記繳健保費！中央健康保險署表示，民眾只要下載「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」，即可查詢未繳保費並透過信用卡、銀行帳戶或行動支付完成繳費，一支手機就能輕鬆搞定。

高鐵深夜出狀況 疑電力設備異常 突斷電停駛

高鐵深夜再出狀況！桃園新竹段因電力異常，四班列車因此臨時斷電、停駛在半路。車內旅客向聯合報表示，一開始以為是電燈壞掉，結果車子就突然慢慢煞停，由於事發時間於深夜11時，不少乘客擔心要是延誤許久，趕不上後續接駁，一度有些騷動。

勞部：「下班傳訊」若無刁難 不算霸凌

「職業安全衛生法」職場霸凌防治新制將於七月一日施行，勞動部昨公告職場霸凌相關子法，明確規範職場霸凌認定五大要件，再者，企業最高負責人涉職場霸凌，將由地方主管機關受理申訴，採外部機制調查審議；若被申訴人利用權勢進行職場霸凌，勞工可於離職後一年內申訴。

霸凌防治子法公布 勞團：救濟程序未完善

「職業安全衛生法」職場霸凌防治專章於七月一日上路。勞團提醒，申復調查小組成員與調查小組如果委員重覆，恐讓救濟程序徒具形式；如何辨識職場霸凌風險、預防不當管理行為、提供受害者支持以及持續改善組織文化，才能真正有效預防職場霸凌。

1個月省20萬張紙 長庚永續醫院也讓病人便利

「請您用手機就可以簽名！」走進長庚醫院的民眾，對這句提醒或許已習以為常。但這句話背後，是從創辦人王永慶時代警衛巡邏順手關燈，一路到全國首例「永續循環箱」合作的減碳之路。從掛號、App查詢看診進度、電子支付，到電子處方箋QR Code領藥，長庚醫院讓減碳成為每位病人就醫的日常。

台大醫學院院長吳明賢 葉克膜搶救中

台大醫學院院長吳明賢於廿三日清晨突然心肌梗塞，家人緊急撥打一一九，消防人員至現場時，他已ＯＨＣＡ（到院前心跳停止），救護人員先送北醫附醫，再轉回台大醫院，裝上「葉克膜」。台大院方證實此事，截至昨傍晚，吳院長在加護病房搶救中，考量病人隱私，不便揭露實際病況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。