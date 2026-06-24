有行旅帶路 開啟英倫雅遊

有行旅獨家包下貝爾蒙（Belmond）的最新列車，受邀貴賓日前在倫敦維多利亞車站，在台灣民謠《丟丟銅仔 》樂曲中登上橫跨英格蘭和威爾斯的首列豪華臥舖火車：大不列顛探險家號（Britannic Explorer），開啟非凡慢旅的新篇章。

有行旅總經理何智綺指出，每一次規劃旅程，都會反覆思考一件事：對走遍世界的旅行者而言，什麼樣的體驗值得專程前往？

《大不列顛探險家號 貴族的英倫雅遊》採邀請制旅程，希望透過一段完整的節奏，帶大家感受英國不同層次的生活文化。從倫敦出發，先走進英國社交殿堂：皇家雅士谷賽馬會（Royal Ascot），親身體驗這場延續百年的社交傳統，理解英國人如何透過禮儀、聚會與共同參與，形塑獨特的生活風景。

離開倫敦後，旅程轉向鄉間。行程安排走訪巴斯，漫遊科茨沃爾德，走進佩特沃斯莊園，讓大家看見英國不只有王室與歷史，更有許多旅人嚮往的鄉間風景與生活質感。

旅程壓軸安排搭乘大不列顛探險家號列車，該列車被譽為「英國當代藝術家與匠人的移動藝廊」，全車共八節車廂，其中包括三間豪華套房和15間精緻套房，以當代英式設計重新演繹黃金年代的旅行精神，從客房、觀景空間到餐飲體驗皆講究細節與節奏。

何智綺表示，邀請制旅程不只提供更好的服務，更希望創造平常難以擁有的相遇與感受。