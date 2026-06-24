健康你我他／血管型失智如鯨吞 陪伴復健只求平安

如果說巴金森氏症導致的失智有如蠶食，我相信血管型失智便如鯨吞。

母親一生為家庭操勞，或許因為遺傳基因，或是責任感太強導致壓力過大，她罹患了高血壓，多年來有規律地服藥控制。

83歲時她因血管阻塞導致中風。那時我們發現不對勁送急診時，已錯過黃金救治時機。母親癱瘓在床，吃喝拉撒都需他人從旁協助，一側視野受損，認知、記憶、思考等都受影響。

經過急性期醫療救治後，母親住進復健科病房。住院期間照表操課，以提升獨立生活能力，除了練習起、坐、站、走外，也練習一些手部活動，希望能加強手部肌力，增進細緻行動的能力，順利使用餐具等；職能治療師則常與她聊天，詢問父親愛吃哪些家常菜、料理程序等，慢慢地，母親總算能使用助行器行走。

出院後，為她申請了外籍看護貼身照顧生活起居。我們協助就醫外，公餘之暇儘量陪她散步、聊天、遊戲、唱歌給她聽，用各類尺寸與軟硬程度不同的球類，讓她在手中按摩、翻滾、玩耍，逗她開心，期待她白天忙碌，晚上才能好睡。

失智失能是條不歸路，我求她能一路平安、穩健適應，延緩病情進展。