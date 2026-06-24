聽新聞
0:00 / 0:00

心情隨股市起伏 中醫：七情失調 影響睡眠、腸胃

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
股市波動劇烈，有人因股票大漲而心情愉悅，也有人因帳面虧損而焦慮失眠。本報資料照片
股市波動劇烈，有人因股票大漲而心情愉悅，也有人因帳面虧損而焦慮失眠。本報資料照片

近日股市波動劇烈，有人因為股票大漲而心情愉悅，也有人因為帳面虧損而焦慮失眠。中醫師莊可鈞表示，這種情緒隨股市起伏而上下震盪的現象，中醫來看正是典型的「七情失調」，長期下來，可能導致失眠、心悸、胸悶、胃口變差、腸胃不適、頭痛、肩頸僵硬等問題。

人有喜、怒、憂、思、悲、恐、驚七種情緒。莊可鈞認為，適度情緒變化有助於身心平衡，但如果情緒長期過度波動，可能影響臟腑功能，產生身體不適。以投資人來說，股票大漲時易過度興奮，屬於「喜過則傷心」；看到股價下跌或帳面虧損時，則可能出現焦慮、憂愁與恐懼，形成「憂傷肺」、「恐傷腎」情況。

莊可鈞在門診中遇到不少投資人，在股市行情劇烈震盪期間，出現睡眠品質下降、半夜驚醒、血壓波動或消化功能失調等狀況，這類情況往往與長期精神壓力有關。

「投資最大的敵人有時候不是市場，而是自己的情緒。」莊可鈞說，當情緒被市場牽著走時，容易做出非理性判斷，不僅影響投資績效，也會傷害身心健康。建議投資人應建立正確投資觀念，適度拉長投資視野，減少頻繁查看股價的次數，有助於降低心理壓力。

維持規律生活作息相當重要，莊可鈞指出，應維持固定睡眠時間，避免睡前持續接觸過多刺激性的財經資訊；要有適度運動，以促進氣血循環，幫助釋放壓力，調節情緒，無論是散步、慢跑、游泳或騎腳踏車，都有助於穩定情緒與改善睡眠品質。

飲食方面，應避免過量攝取咖啡、濃茶及含糖飲料。莊可鈞表示，當攝取過多刺激性飲品時，容易使交感神經持續處於亢奮狀態，加重焦慮與失眠問題，建議平時可適量補充溫和的養生茶飲，搭配均衡飲食，有助維持身體機能穩定。

莊可鈞提醒，股票市場每天都會開盤，但人生只有一副身體，投資理財固然重要，面對市場波動，不妨把心態調整為「投資是生活的一部分，而不是生活的全部」，健康才是真正的本錢，若因為市場漲跌而長期處於焦慮、憂鬱或失眠狀態，不僅影響工作與家庭生活，也可能增加心血管疾病風險。

中醫

延伸閱讀

最近總是累、睡不好？「憂鬱症10大警訊」曝 超過2周別再硬撐

破除「別借錢買股」迷思？年輕人信貸重壓ETF 網曝穩定賺錢關鍵

偏頭痛嚴重影響生活與睡眠 中榮「雷射針灸」無痛治療見效

陽光行動／台股亂象…投資人開槓桿 無視斷頭危機

相關新聞

一機在手免出門！健保費手機就能繳　台灣Pay、街口、全支付攏嘛通

免跑超商、銀行，再也不用擔心忘記繳健保費！中央健康保險署表示，民眾只要下載「全民健保行動快易通｜健康存摺APP」，即可查詢未繳保費並透過信用卡、銀行帳戶或行動支付完成繳費，一支手機就能輕鬆搞定。

高鐵深夜出狀況 疑電力設備異常 突斷電停駛

高鐵深夜再出狀況！桃園新竹段因電力異常，四班列車因此臨時斷電、停駛在半路。車內旅客向聯合報表示，一開始以為是電燈壞掉，結果車子就突然慢慢煞停，由於事發時間於深夜11時，不少乘客擔心要是延誤許久，趕不上後續接駁，一度有些騷動。

勞部：「下班傳訊」若無刁難 不算霸凌

「職業安全衛生法」職場霸凌防治新制將於七月一日施行，勞動部昨公告職場霸凌相關子法，明確規範職場霸凌認定五大要件，再者，企業最高負責人涉職場霸凌，將由地方主管機關受理申訴，採外部機制調查審議；若被申訴人利用權勢進行職場霸凌，勞工可於離職後一年內申訴。

霸凌防治子法公布 勞團：救濟程序未完善

「職業安全衛生法」職場霸凌防治專章於七月一日上路。勞團提醒，申復調查小組成員與調查小組如果委員重覆，恐讓救濟程序徒具形式；如何辨識職場霸凌風險、預防不當管理行為、提供受害者支持以及持續改善組織文化，才能真正有效預防職場霸凌。

1個月省20萬張紙 長庚永續醫院也讓病人便利

「請您用手機就可以簽名！」走進長庚醫院的民眾，對這句提醒或許已習以為常。但這句話背後，是從創辦人王永慶時代警衛巡邏順手關燈，一路到全國首例「永續循環箱」合作的減碳之路。從掛號、App查詢看診進度、電子支付，到電子處方箋QR Code領藥，長庚醫院讓減碳成為每位病人就醫的日常。

台大醫學院院長吳明賢 葉克膜搶救中

台大醫學院院長吳明賢於廿三日清晨突然心肌梗塞，家人緊急撥打一一九，消防人員至現場時，他已ＯＨＣＡ（到院前心跳停止），救護人員先送北醫附醫，再轉回台大醫院，裝上「葉克膜」。台大院方證實此事，截至昨傍晚，吳院長在加護病房搶救中，考量病人隱私，不便揭露實際病況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。