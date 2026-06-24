心情隨股市起伏 中醫：七情失調 影響睡眠、腸胃

近日股市波動劇烈，有人因為股票大漲而心情愉悅，也有人因為帳面虧損而焦慮失眠。中醫師莊可鈞表示，這種情緒隨股市起伏而上下震盪的現象，中醫來看正是典型的「七情失調」，長期下來，可能導致失眠、心悸、胸悶、胃口變差、腸胃不適、頭痛、肩頸僵硬等問題。

人有喜、怒、憂、思、悲、恐、驚七種情緒。莊可鈞認為，適度情緒變化有助於身心平衡，但如果情緒長期過度波動，可能影響臟腑功能，產生身體不適。以投資人來說，股票大漲時易過度興奮，屬於「喜過則傷心」；看到股價下跌或帳面虧損時，則可能出現焦慮、憂愁與恐懼，形成「憂傷肺」、「恐傷腎」情況。

莊可鈞在門診中遇到不少投資人，在股市行情劇烈震盪期間，出現睡眠品質下降、半夜驚醒、血壓波動或消化功能失調等狀況，這類情況往往與長期精神壓力有關。

「投資最大的敵人有時候不是市場，而是自己的情緒。」莊可鈞說，當情緒被市場牽著走時，容易做出非理性判斷，不僅影響投資績效，也會傷害身心健康。建議投資人應建立正確投資觀念，適度拉長投資視野，減少頻繁查看股價的次數，有助於降低心理壓力。

維持規律生活作息相當重要，莊可鈞指出，應維持固定睡眠時間，避免睡前持續接觸過多刺激性的財經資訊；要有適度運動，以促進氣血循環，幫助釋放壓力，調節情緒，無論是散步、慢跑、游泳或騎腳踏車，都有助於穩定情緒與改善睡眠品質。

飲食方面，應避免過量攝取咖啡、濃茶及含糖飲料。莊可鈞表示，當攝取過多刺激性飲品時，容易使交感神經持續處於亢奮狀態，加重焦慮與失眠問題，建議平時可適量補充溫和的養生茶飲，搭配均衡飲食，有助維持身體機能穩定。

莊可鈞提醒，股票市場每天都會開盤，但人生只有一副身體，投資理財固然重要，面對市場波動，不妨把心態調整為「投資是生活的一部分，而不是生活的全部」，健康才是真正的本錢，若因為市場漲跌而長期處於焦慮、憂鬱或失眠狀態，不僅影響工作與家庭生活，也可能增加心血管疾病風險。